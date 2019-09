Avioncitos con los Papeles de Panamá en Venecia

En la primera secuencia de la nueva película de Steven Soderbergh, Gary Oldman –en la piel del abogado Günter Mossack– y Antonio Banderas –en la de su socio Ramón Fonseca– se pasean por el desierto vestidos de esmoquin, hablándonos directamente a cámara con un tono jocoso y amoral que marcará todo el resto del relato y sobreactuando como si no hubiera un mañana. Y mientras se cruzan con unos hombres de las cavernas, nos hacen un fugaz resumen de la historia de la economía, del origen del trueque a la maraña de prácticas que componen el mundo financiero moderno, y que hace un par de años resultaron en lo que conocemos como los Papeles de Panamá.

Presentada ayer a concurso en la Mostra, The Laundromat cuenta lo que aspira a ser la intrahistoria del que quizá sea el mayor escándalo fiscal que se recuerda. A lo largo del metraje van apareciendo en escena Mossad y Fonseca para contarnos cómo se conocieron y cómo operaban desde el epicentro de aquella estafa planetaria; también nos recuerdan que lo que hicieron no fue ilegal y que no fueron los únicos. Paralelamente, Soderbergh nos va relatando tres casos personales –el de un magnate chino y el de otro africano, y el de una inocente ciudadana estadounidense encarnada por Meryl Streep– dotados de ingredientes como lavado de dinero, sobornos, sociedades pantalla y testaferros.

Soderbergh exhibe un catálogo de virguerías visuales y narrativas que resultan resultonas pero que pretenden impedir que nos demos cuenta no solo de lo escuálidas que son ese trío de historias sino sobre todo de lo poco que The Laundromat tiene que decir sobre el asunto que la ocupa. Lo peor de todo es el viraje hacia el sermón y el pancartismo que experimenta a pesar de todo lo dicho.

La recreación de un escándalo internacional también es la estrategia argumental de Red Avispa, la otra candidata al León de Oro presentada ayer. En concreto, la nueva película de Olivier Assayas habla de los agentes cubanos que se infiltraron en organizaciones anticastristas de Miami consideradas terroristas por el gobierno de La Habana, y en 1998 fueron enjuiciados en Estados Unidos por conspiración y espionaje.

Assayas no es precisamente un experto en hacer thrillers políticos, pero en Carlos (2010) –crónica del ascenso y caída del terrorista Ilich Ramírez Sánchez, alias Chacal– ofreció una absorbente mezcla de Historia, periodismo e intriga. Y de hecho Red Avispa exhibe la misma vocación procedimental y el mismo desinterés en los excesos dramáticos que esa predecesora. La diferencia es que, en buena medida gracias a sus potentes escenas de acción, Carlos en todo caso lograba transmitir energía y musculo y Red Avispa, en cambio, solo transmite tedio. Y eso en parte es así porque da la sensación de no saber muy bien si quiere centrarse en las operaciones secretas de los espías o en el drama familiar de uno de ellos, que coprotagoniza Penélope Cruz. Al final, no logra que nos importe ni lo uno ni lo otro.