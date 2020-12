Al Ayre regresa al Auditorio con grandes villancicos barrocos

Con el sugerente título de ¡Ay, bello esplendor! Al Ayre Español regresa el martes 8 por la tarde (19.30 horas) a la sala Mozart del Auditorio de Zaragoza con un programa muy especial que interpretará lo que ha denominado grandes villancicos barrocos.

Así, la formación interpretará, de José de Torres (1670-1738) Mirad y admirad portentos. Villancico general al Santísimo, a ocho voces con violines y oboe; De la pobreza a las puertas. Villancico de Reyes, a 8 voces con violines y oboe (1714); y Pues el cielo, y la tierra. Villancico de Navidad, a cuatro voces (1713); para proseguir con la Sonata número 10 op. 3 en la menor (1689), de Arcangelo Corelli (1653 – 1713).

El concierto proseguirá con villancicos de nuevo de José de Torres (Luciente, vagante estrella, de 1714) y de Carlos Sexias (1704-1742) del que se oirá la Sonata para oboe en do menor. El último compositor que abordará la formación aragonesa de música antigua será Francés de Iribarren del que se podrán escuchar Cesen desde hoy los profetas. Villancico de Calenda de Navidad (1739) y Digo, que no he de cantarla. Jácara de Navidad, a 5 con violines (1750).

Todas las obras de José de Torres y Juan Francés de Iribarren han sido transcritas por Eduardo López Banzo a partir de manuscritos originales inéditos conservados en las catedrales de Salamanca, Málaga y Guatemala.

Las entradas para el concierto, incluido en la programación de Vuelve al Auditorio, cuestan 10 euros y se pueden comprar tanto en las taquillas del propio recinto como a través de Ibercaja.

Al Ayre Español fue fundado en el año 1988 por Eduardo López Banzo con el propósito de hacer frente a los tópicos que en aquel entonces rodeaban las interpretaciones de la música barroca española. El espíritu del grupo siempre ha sido combatir estos clichés con rigor, excelencia en la interpretación y con el propósito de insuflar nueva vida a las músicas del pasado, para así ofrecerlas al público contemporáneo. Al Ayre Español se ha convertido no solo en una formación prestigiosa sino en una filosofía de interpretación que Eduardo López Banzo ha ido construyendo con sus músicos y que ahora es reconocible, solicitada y aclamada en todo el mundo, además de reconocida con el Premio Nacional de Música 2004 otorgado por el Gobierno de España. 32 años en los festivales y teatros más importantes de Europa, 16 años como orquesta residente en el Auditorio de Zaragoza, 20 discos y una incesante agenda de compromisos y actividades para las próximas temporadas confirman que el grupo aragonés es una de las referencias más destacadas del ámbito nacional e internacional. El grupo, es además, embajador de la capital aragonesas desde el 2011.