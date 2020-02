El ayuntamiento aspira a convertir la ciudad en «un gran escenario»

El Ayuntamiento de Zaragoza presentó ayer las «líneas estratégicas» en materia de cultura para este 2020. Un programa que arroja algunas pinceladas en forma de novedad, pero que a grandes rasgos mantiene un carácter continuista respecto a lo que se venía programando en la ciudad en los últimos años. «Renovamos la oferta, pero manteniendo lo que ya funcionaba», resumió ayer en rueda de prensa la vicealcaldesa y concejala de Cultura, Sara Fernández. Quizá, una de las novedades más llamativa es la creación del programa Cultura al Raso, que incluirá música clásica, danza, conciertos, circo o teatro en calles y plazas de la ciudad. «Queremos apoyar el talento local y reivindicar la calle como un gran escenario», destacó Fernández.

Todas estas actividades ya venían realizándose en diferentes fechas en la vía pública, pero ahora el consistorio las aglutinará en una misma iniciativa dotándolas de una periodicidad concreta. Así, Cultura al Raso se celebrará los meses de mayo, junio y julio y priorizará a artistas de la tierra.

Esta filosofía envuelve en cierta manera al resto de propuestas presentadas ayer, ya que muchas de las actividades ya existían pero ahora se han ordenado en programaciones con nombre propio. No hay que olvidar que, desde que aterrizó en el consistorio en junio del 2019, el equipo de Gobierno liderado por Jorge Azcón ha recibido bastantes críticas por los recortes en cultura. La cancelación del festival ZGZ Escena o todo lo acontecido en torno al Espacio Bebé son solo dos ejemplos. Así, la comparecencia de ayer se entiende también como una forma de contrarrestar todas esas críticas.

En este sentido, Fernández destacó que el presupuesto destinado a cultura ha crecido este año un 6,5%. En el 2018 rondó los 10,315 millones de euros y este se situará en torno a los 10,988 millones.

Otra de las apuestas más claras del equipo de Gobierno será el fomento de la lectura con la creación de la marca Zaragoza, Capital de la Lectura. Así, se incrementarán los recursos destinados a la Comisión permanente del libro de Zaragoza (Copeli), organizadora de la Feria del Libro. Como es habitual desde hace un tiempo, se volverá a celebra a finales de mayo en la Plaza del Pilar, y contará con acompañamiento musical en vivo, zona de lectura, animación y teatro infantil.

Además, por primera vez y con el apoyo del Servicio de Educación, una mañana de la Feria se dedicará a que los alumnos tengan encuentros con algunos de los autores que han leído durante el curso. En esta línea, aunque en otras fechas, se organizarán las primeras Jornadas de Novela Histórica, que contarán con autores de proyección nacional e internacional. Esta iniciativa se une a la recuperación del apoyo a la Feria del Libro Antiguo de Zaragoza y al mantenimiento de otras propuestas exitosas, como el Festival Aragón Negro, el programa #yoleoenzaragoza o los Premios Cálamo.

Sin abandonar el objetivo de fomentar la lectura se incorpora la iniciativa Territorio Lector, un compromiso decidido por el fomento de la lectura entre los jóvenes que incluye un premio de novela para alumnos de Secundaria, unas jornadas con profesionales de primer orden sobre Literatura Infantil y Juvenil, o el Premio María Moliner de prácticas sobre Invitación a la Lectura.

Fernández aseguró que otro de los objetivos para esta legislatura es aproximar la cultura a los niños, adolescentes y jóvenes de Zaragoza a través del programa Cultura Joven que incluye la consolidación de programas con trayectoria en Zaragoza en ámbitos como el cine (Ecozine, Festival de Cine de Zaragoza) y la música (Cantania, conciertos pedagógicos y las sesiones didácticas en colaboración con las escuelas artísticas municipales en el Auditorio, Cultura Hip Hop, apuesta por grupos emergentes como el Ambar Z Music y el Slap).

También se quiere reforzar la programación del Auditorio con motivo de su XXV aniversario y recuperar el apoyo a la Sociedad Filarmónica. Estas iniciativas permitirán una oferta musical «de primer nivel» para el 2020, que incluye también un ciclo para celebrar el aniversario de Beethoven dentro de las propuestas de Cultura al Raso.

Además, el consistorio incidió en una cultura accesible. Así, por ejemplo, se aumentará la programación para mayores en momentos especiales del año. Por último, Zaragoza Cultural quiere impulsar la jota y el folclore en general para que su presencia vaya más allá de las fiestas del Pilar.

NO DESCARTA RECUPERAR UN FESTIVAL SIMILAR A ZGZ ESCENA

La cancelación el año pasado del festival ZGZ Escena por «falta de recursos» fue criticada por varios agentes culturales de la ciudad, que entendían que el certamen internacional de teatro, danza y circo debía mantenerse en la capital aragonesa. La concejala de Cultura, Sara Fernández, no concretó si se recuperará el festival como tal, aunque indicó que se están «sopesando las posibilidades» de realizar «un evento de artes escénicas». «Tenemos la voluntad de hacer alguna acción especial, aunque no sabemos si el formato será el mismo y si llegaremos a tiempo de realizarla este año», dijo. Preguntada por la polémica en torno a la suspensión de la programación del Espacio Bebé, Fernández volvió a insistir en el informe de Intervención y aseguró que no hay «ninguna voluntad de ir en contra» de este proyecto por parte del actual equipo de Gobierno.

Por otra parte, Fernández indicó que quiere impulsar la ciudad como escenario de rodajes tanto artísticos como publicitarios. Para ello, creará «una ventanilla única» con el objetivo de «agilizar» las solicitudes de permisos. Además, el consistorio quiere relanzar el Festival de Cine de Zaragoza, ya que se tiene la sensación «de que no acaba de arrancar del todo».