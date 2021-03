El ayuntamiento prepara nuevas rutas en la ciudad para redescubrir Goya

El Ayuntamiento de Zaragoza sigue trabajando en su propio programa para conmemorar el 275 aniversario del nacimiento de Goya y ahora se ha planteado diseñar nuevas rutas turísticas en la ciudad para redescubrir la vida y la obra del genio de Fuendetodos. El objetivo pasa por difundir su legado artístico, pero también por dar a conocer dónde y cómo vivió el pintor en la capital aragonesa durante sus primeros 28 años. «Más allá de su obra, lo que pretendemos es difundir esa parte más desconocida de su vida», ha subrayado este jueves la vicealcaldesa Sara Fernández en la rueda de prensa en que ha informado de la programación «multidisciplinar» que está preparando para celebrar la efeméride. Un programa en el que está incluido este proyecto de las rutas turísticas.

Fernández ha reconocido que, en esos nuevos recorridos, las casas donde residió Goya durante su estancia en Zaragoza tendrán un claro protagonismo, aunque tampoco ha concretado muchos detalles porque el proyecto todavía se está diseñando. «Queremos incidir en la Zaragoza que vivió Goya», ha dicho la vicealcaldesa, que ha añadido que estos recorridos contarán con visitas teatralizadas en algunas épocas del año.

Se desconoce por tanto cómo de ambiciosa será esa iniciativa, pero esta ruta por las casas que habitó el pintor ha sido altamente demandada por los especialistas en Goya. Sobre todo, teniendo en cuenta que lo más difícil –todo el trabajo de investigación– lo realizó y lo publicó hace casi 25 años el historiador José Luis Ona en su libro 'Goya y su familia en Zaragoza'.

El experto indica que hay una docena de casas documentadas en las que vivió el pintor (su familia fue pasando de alquiler en alquiler), aunque la única que queda intacta se sitúa en la plaza de San Miguel. «Está claro que merece otra placa que la que hay ahora», ha reconocido Fernández, que no ha descartado colocar otros paneles informativos. De hecho, ha indicado que trabajan desde hace tiempo en un proyecto de señalización de lugares donde han vivido personajes históricos, una iniciativa en la que se enmarcarían las del pintor.

Teatro, cómics y gastronomía

Más allá de la apuesta por crear nuevas rutas turísticas en torno a la figura del genio de Fuendetodos, el programa diseñado por el ayuntamiento para conmemorar el 275 aniversario de su nacimiento incluye la realización de dos obras de teatro, la publicación de un cómic, la organización de una exposición y hasta rutas gastronómicas. Todo, obviamente, con Goya como eje vertebrador. «Lo que pretendemos es que Goya sea un referente constante en la actividad cultural de nuestra ciudad y que tome las calles», ha subrayado la vicealcaldesa.

El programa está basado en la cultura y el turismo. Dentro de este último apartado, destaca la ruta de tapas de Goya, una actividad con voluntad de permanencia en la que diferentes establecimientos ubicados próximos a lugares donde vivió el artista o donde se puede disfrutar de su legado ofrecerán tapas inspiradas en su figura o la alimentación de la época.

En el ámbito cultural, se va a crear la obra 'Los tres tontitos y Goya', en la que el actor Rafa Blanca, el monologuista Diego Peña y el dibujante Bernal analizarán en cada actuación un cuadro del pintor de Fuendetodos con tintes populares y divertidos. Por otra parte, y bajo la dirección de Sergio Muro y Juan Pascual, se ha preparado 'Los disparates de Goya', una apuesta de teatro de calle en torno a la música, la danza, la poesía, la risa, el carnaval, la locura o lo grotesco.

Otro de los protagonistas será el mundo del cómic, que le rendirá homenaje de distintas maneras. Así, se publicará 'La historia de Goya', con dibujos de Bernal, guión de Jorge Asín y textos de Juan Royo. Girará en torno a la vida del pintor, sus andanzas en la corte y su visión del mundo. A ello se sumará en verano la exposición El cómic y Goya, una muestra de veneración, en la que se analizará desde la visión académica su influencia en el cómic contemporáneo.

Desde la perspectiva del arte urbano, se impulsará también una reinterpretación al aire libre de la obra de Goya por parte de pintores aragoneses a través de cubos que se instalarán en el paseo de la Independencia y probablemente también en otros barrios.

Del mismo modo, se preparan acciones puntuales como una postal conmemorativa junto a Correos o el incremento de la participación del ayuntamiento en la semana goyesca que organiza la Cámara de Comercio en septiembre para que tenga un mayor alcance.

Fernández ha confiado en que la programación empiece en mayo o junio, pensando sobre todo en el segundo semestre del año y, en el caso de que la pandemia no lo permitan, las actividades que queden sin realizar tendrán lugar en el 2022. «Esto es un primer paso para fijar la atención en Goya que irá creciendo y continuando en años venideros», ha concluido.

El Ayuntamiento de Zaragoza presentó a finales de noviembre su propuesta de ubicar en la Lonja un «nuevo espacio museístico dedicado a Goya» para conmemorar el 275 aniversario de su nacimiento. Desde entonces, la iniciativa no ha hecho otra cosa que sumergirse en un mar de dudas y recelos. Muchos políticos de signo contrario al actual equipo de Gobierno PP-Cs han vertido duras críticas y han calificado el proyecto de «ocurrencia». Los especialistas en Goya se han mantenido más al margen, pero la mayoría de ellos no ve con buenos ojos la propuesta. Sin embargo, el consistorio mantiene su apuesta , tal y como ha dejado claro la vicealcaldesa Sara Fernández. «El formato no está cerrado porque primero tenemos que ver con qué superficie contamos», ha dicho Fernández, que ha condicionado la concreción a las obras de reforma que va a acoger la Lonja para ganar superficie expositiva. El plan hablaba de crear «un espacio museístico donde se incluya obra original, obra no pictórica, contenidos expositivos gracias a las nuevas tecnologías, recreaciones virtuales y experiencias inmersivas digitales».