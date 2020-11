El ayuntamiento y la Plataforma de la música acercan posturas

Después de las duras acusaciones que lanzó la recientemente creada Plataforma de la música (que engloba a todos los profesionales del sector) contra «las mentiras» del Ayuntamiento de Zaragoza, hoy el consistorio y los representantes de la misma (acudieron Chema Fernández y Sergio Vinadé) han mantenido un encuentro en el que han intercambiado impresiones y han acercado, en cierta manera, las posturas.

Por la mañana, poco después de concluir la reunión, la vicealcaldesa Sara Fernández, se mostró optimista con la reunión: «La voluntad municipal es ayudar al sector», aseguraba antes de defenderse de las acusaciones: «La programación del Otoño Cultural es exclusivamente nueva y, en todo momento, la intención del Gobierno es mantener el presupuesto municipal de cultura intacto, de manera que el millón de euros del Pilar vaya destinado a programación o, en su caso, a otras actuaciones dirigidas al sector cultural». Un matiz que ha introducido hoy y que no había hecho en su anterior anuncio en el que dijo, aunque ha insinuado que fueron los medios los inexactos, que se había destinado ya a la programación cultural un millón de euros. En cualquier caso, la responsable municipal de Cultura ha señalado que el encuentro ha servido «para resolver problemas de comunicación y generar un mecanismo de interlocución válido».

Algo que sí han celebrado desde el otro lado de la reunión: «Estamos francamente contentos de que esta vez sí parece que va a haber una relación estable con el ayuntamiento y se nos va a escuchar a la hora de hacer propuestas. El problema fundamental parte de que se decidieron cosas sin haber hablado con el sector», señalan desde la plataforma, que sí que vio «buena voluntad. Les hemos exigido que nos enseñaran la ejecución del presupuesto pero eso no lo tenían todavía pero sí nos han reconocido que es más que probable que en este final de año y principio del siguiente se genere un remanente de dinero y que antes de decidir qué hacer con él, se sentarán a hablar con nosotros. Tienen que entender que el 2021 va a ser un año muy especial y muy duro para nosotros porque partimos de cero», han indicado antes de lanzar un reproche a la forma de hacer las cosas hasta ahora del consistorio: «Se lo hemos dicho directamente, que cuando hacen esos anuncios del millón de euros, que no es real, nos hacen mucho daño porque, además, no sabemos si intencionadamente o no, le están trasladando a la opinión pública que no estamos tan mal porque ya tenemos trabajo. Nos han dado un millón de euros... Y eso es mentira. Miren, no estamos en la misma situación que un taxi porque al taxi le dejan salir con su coche, nosotros no podemos abrir», se han defendido antes de concluir con un mensaje de esperanza: «El esfuerzo de las instituciones y sus ayudas deben dedicarse al sector profesional porque lo estamos pasando muy mal y vivimos de nuestro trabajo».