Bad Bunny, primer artista de habla hispana en reinar en Spotify

Gran hito en la música en 'streaming' en todo el mundo. Por primera vez, el artista más escuchado durante un año en Spotify, la plataforma más popular, es un cantante de habla hispana. El responsable ha sido el puertorriqueño Bad Bunny, que encabeza la clásica lista de final de año de la compañía, publicada en medio de la reclamación de los músicos de un reparto más justo de sus ingresos. El artista del momento acumula ya más de 8.300 millones de escuchas este año en la plataforma, que cuenta con 320 millones de usuarios. Números cosechados tras la publicación de hasta tres discos 'YHLQMDLG', 'Las que no iban a salir' (una colección de canciones descartadas publicadas de manera conjunta durante la cuarentena) y el reciente 'El último tour del mundo'.

Así, el 2020 en Spotify canta en castellano, algo que en los últimos años tan solo había ocurrido puntualmente en ránkings mensuales, pero nunca a final de curso. Este cambio de orden mundial por el idioma, está acompañado por el del ritmo: el reguetón también coloca a J Balvin en tercer lugar de esta lista global. Los raperos Drake y Juice WRLD (fallecido en el 2019) y el olvidado por los Grammy The Weeknd completan el quinteto de cabeza. En estos puestos no aparece ninguna mujer: Billie Eilish es la más escuchada en el 'ránking femenino' facilitado por la plataforma seguida de Taylor Swift, Ariana Grande, Dua Lipa y Halsey.

En lo que se refiere a España, donde la música en castellano lleva casi una década superando al inglés, el panorama es muy claro. Los cinco primeros puestos son para artistas que van del trap latino al reguetón. Y cuatro de ellos, como ya ocurriera el año pasado, de un mismo país, Puerto Rico: Bad Bunny repite en el número uno y, por detrás, están Anuel AA, el colombiano J Balvin, Ozuna y Myke Towers (el curso pasado en su lugar estaba Daddy Yankee). Por otro lado, el artista español más escuchado en España es Omar Montes, con su particular fusión de reguetón, trap y flamenco. La catalana Aitana es la cantante más reproducida en un año en el que ha sido nominada a Mejor Álbum Vocal Pop en los Grammy Latinos por su disco 'Spoiler'.

El consumo por canciones

En un tiempo de rápida caducidad de todo, las canciones, los 'singles', ya hace tiempo que se han convertido en una recurrente unidad de consumo. En este apartado, Spotify informa de que la canción más escuchada en el mundo ha sido 'Blinding Lights', del canadiense The Weeknd, un tema que, curiosamente, tuvo una coreografía con gran carga viral en la red social TikTok. Suma más de 1.500 millones de escuchas. Le siguen 'Dance Monkey', de Tones and I, y 'The box', de Roddy Rich.

En España en este apartado también se repite una tendencia parecida a la de la lista de artistas, aunque con cambios de nombres. El reguetón empoderado de Karol G y Nicki Minaj, 'Tusa', se ha convertido en la más escuchada. Le siguen 'Se iluminaba', de Fred De Palma y Ana Mena; el remix de 'La Jeepeta', de Nio Garcia, Anuel AA, Myke Towers, Brray y Juanka; 'Caramelo', de Ozuna, y 'La Curiosidad', de Jay Wheeler, DJ Nelson y Myke Towers. Por su parte, Rosalía este año, en el que tampoco ha publicado álbum, no ha podido colocar ninguno de los 'singles' lanzados durante el 2020 en esta lista, com sí que hizo el curso anterior con 'Con altura' (junto a El Guincho y J Balvin).