Los Bañales entrarán en un videojuego

Dentro de un año, el yacimiento de Los Bañales, situado en Uncastillo, entrará en otra dimensión. Y nunca mejor dicho porque un videojuego estará ambientado en la ciudad romana, probablemente en el foro, para difundir su patrimonio epigráfico y el de toda la Comarca de las Cinco Villas. Todo dentro de un proyecto europeo impulsado por la Universidad de Navarra en colaboración con la Universidad de Coimbra, la Sapienza Università de Roma y la de Burdeos así como del Museo Nacional de Roma y del municipio luso de Idanha-a-Nova, y que contará con una financiación de la UE a cargo del programa Europa creativa de 311.000 euros.

Un proyecto más amplio pero que culminará con este videojuego que verá la luz a lo largo del año que viene. «Es un elemento para llegar a un público habitualmente separado de la investigación en inscripciones romanas», explica el coordinador del proyecto que es a su vez el director científico del yacimiento de Los Bañales, Javier Andreu. Él mismo señala que el proyecto, en el que participarán alumnos de la Universidad de Navarra, abarca mucho más: «También habrá cinco audiovisuales, se crearán museos virtuales y habrá talleres de formación para universitarios en cada uno de los países socios».

Y es que se digitalizará todo ese patrimonio epigráfico en 3D lo que permitirá su mayor difusión: «Muchas veces no se exponen en los museos porque no se puede, porque están deterioradas las inscripciones o no hay medios para exponerlas y donde sí se ven, están totalmente descontextualizadas y el público no se hace a la idea de que eran los mass media romanos, que interactuaban con los habitantes», relata con pasión Javier Andreu.

El proyecto que incluye el videojuego tiene el título de Valete vos viatores! Travelling through Latin Inscriptions across the Roman Empire y está planteado como un viaje desde el occidente del Imperio Romano, es decir Lusitania (la actual Portugal), hasta el corazón del mismo, Roma. Y ese viaje que se realizará también a través de esos cinco audiovisuales que se van a grabar tendrá parada en dos yacimientos peninsulares, en el de Santa Criz de Eslava en Navarra y el de Los Bañales: «Se busca poner en escena cómo era las inscripciones en distintos contextos urbanos dentro del propio imperio – relata Javier Andreu–. Nuestra idea es digitalizar las inscripciones que hayamos escogido de cada uno de los yacimientos del proyecto que será el hilo argumental del viaje que se narrará en lo audiovisual. Así, se recreará una visión general de cada ciudad y pondremos el foco en cada una de ellas en el espacio monumental que nos interese destacar por las inscripciones», detalla Andreu antes de entrar en el yacimiento aragonés: «En Los Bañales, probablemente ese lugar sea el foro y desarrollaremos allí una acción del juego. Va a ser un juego de enigmas relacionado con las inscripciones romanas, con finalidad didáctica, que recorrerá distintos paisajes epigráficos, distintos escenarios en los que las inscripciones formaban parte de la vida cotidiana con la intención de ponerlas en contexto y que eso dé trama al videojuego».

Se trata de un proyecto, además, que tiene un marcado carácter europeo por lo que significa la temática que se va a abordar: «Se trata también de reivindicar que, a pesar de esa globalización de las inscripciones romanas, emergen elementos autóctonos que ilustran bien la esencia del Imperio Romano, es decir, el poder central que había pero también había hueco para la diversidad regional. Y hablamos, por tanto, de la unidad europea en torno a la globalización del latín y el propio imperio sin dejar de lado la diversidad local», explica Javier Andreu.

Con respecto a las inscripciones que se han hallado en Los Bañales, Andreu señala que «la ciudad de tamaño mediano concentra un alto porcentaje de inscripciones que han aparecido en Zaragoza. Sus apariciones cambiaron nuestra visión de la evolución histórica de la ciudad. Hasta entonces pensábamos que había tenido un despegue efectivo en la segunda mitad del siglo I después de Cristo y estas han evidenciado que en el 12 antes de Cristo ya hay un foro con homenajes imperiales, es decir, ya hay un interés en que este foro sea el escaparate de la romanización en la comarca».