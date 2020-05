El bar Bacharach anuncia su final

El bar Bacharach, situado en la calle Espoz y Mina, no cumplirá los 16 años que hubiera celebrado el mes que viene ya que sus dos propietarios (Enrique Moreno y Lucía Grafal) han anunciado a través de sus redes sociales que no abrirá sus puertas tras el confinamiento por problemas derivados precisamente de la pandemia. «Tenemos que cerrar el bar (...) siempre hemos tenido un alquiler caro pero ahí íbamos bandeándolo, con cariño, con imaginación y con trabajo, siempre con trabajo. Muchas veces, antes de que pasase todo esto y el mundo se parase intentamos una rebaja de alquiler, solo para seguir trabajando con un poquito más de desahogo pero nunca fue posible. Llegó la pandemia y lo único que obtuvimos fue silencio pero silencio de verdad, de ese que no responde, llamadas, ni mails, ni cartas certificadas, ni whatsapps, ni bla bla bla y no para no pagar, nunca se dio esa propuesta, si no para poder seguir pagando de una manera más ajustada a las circunstancias. Finalmente la respuesta del arrendador llegó, obligada por un burofax, ya sentimos utilizar términos tan apremiantes e imperativos como este, tan alejados del hedonismo y el champán pero de verdad, es que no nos quedó otro remedio, fue la única manera de obtener respuesta y su respuesta fue no a todo», explican sus dueños que por lo tanto se han visto obligados a cerrar un bar lanzado en sus inicios por el malogrado Sergio Algora y que ha sido, además, el refugio de toda una generación que encontró su abrigo musical entre sus cuatro paredes.