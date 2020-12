Beatriz Bernad y Nacho del Río celebran sus Bodas de plata joteras

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Me alegro que nombren a Prames, y debería citarse también a Placido Serrano, quien dentro de la misma fue quien impulsó esos libro discos que propiciaron todo esto. Eso sin desmerecer el talento del dúo musical por supuesto. También habría que decir que ambos cantantes se curtieron en los escenarios al pertenecer a varios grupos folclóricos, que no veo que nombren usualmente aunque me consta que si los tienen en gran aprecio.