El Benás Festival anuncia sus primeros nombres

El festival especializado en pop-rock independiente, música electrónica e indie nacional Benás Festival, regresará a la localidad oscense los días 24 y 25 de julio y contará en su programación con artistas de la talla de El columpio asesino, Anni B Sweet, Cala Vento, Kitai y We are not DJ’S. Son los primeros nombres que se han anunciado para la edición de este 2020 en la que la organización pretender da un salto más hacia un festival más allá del aspecto musical.

Y es que como novedad, este año se amplía la programación cultural a otras disciplinas como la literatura, las artes escénicas o el audiovisual, haciendo especial hincapié en la producción aragonesa. Además, se crea el I Benás Music Film, una sección dirigida por el prestigioso cineasta aragonés Jorge Nebra, que incluye proyecciones de cortos, documentales y videoclips musicales aragoneses.

Con respecto a esta oferta complementaria, esta tercera edición, se desarrollará en tres escenarios diferentes y contará con muestras de pasacalles y propuestas circenses de compañías aragonesas, un vermut musical, coloquios literario-musicales y actividades de literatura especializada, como la que impartirá el periodista y locutor de radio Jesús Ordovás.

Así, el Benás Festival lanza con este primer adelanto de cartel abonos de dos días a 40€ (ya a laventa en wegow.com) que, finalmente, con el anuncio del cartel completo, tendrán un precio de 50 euros, excepto para los menores de 16 años, que podrán acceder al recinto de conciertos de manera gratuita siempre que vayan acompañados de un progenitor o tutor legal. El Benás Festival aspira a ser un motor turístico cultural para el valle y consolidarse como oferta.