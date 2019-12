Bernal repasa sus 15 años de monigotero en 300 obras

Cuando Azucena Altarriba, del Salón del Cómic de Zaragoza, le planteó a José Antonio Bernal que desde la organización estaban pensando en que la gran exposición de este año fuera en torno a su figura, él ya empezó a darle vueltas a su cabeza. De hecho, cuando Altarriba le propuso ir con Beatriz Cuartero (copartícipe de la muestra) a su estudio para que le enseñara el material que tenía y ver si era suficiente para llenar el Centro Joaquín Roncal de Zaragoza, el dibujante, que lo guarda «prácticamente todo», pensó para sus adentros que lo complicado iba a ser seleccionar el material, no ver si había suficiente. El resultado de ese arduo trabajo de selección son 300 obras que conforman la exposición Bernal, 15 años de monigotero profesional, que se puede ver en el Centro Joaquín Roncal de Zaragoza hasta el próximo 11 de enero.

«Me emocioné mucho el día de la inauguración», suelta el dibujante mientras empieza un recorrido por la muestra que justo en ese momento está recibiendo la visita de un grupo de un centro social. «¿Ves esta pared y ese rollo de papel donde la gente puede dibujarme o lo que quiera?», pregunta Bernal. «Pues mira, mira», dice mientras saca su móvil y enseña una fotografía de un mural enorme lleno de dibujos que ha habido que renovar apenas una semana después de que se abriera la exposición. El panel es justo el punto y final de una exposición en cuya primera sala el visitante se da de bruces nada más comenzar la visita con una recreación de la mesa de estudio de Bernal: «En realidad es la mesa que tengo en el estudio, ¿eh?», señala el artista. Encima de ella se puede ver el flexo con el que trabaja y ya los primeros originales de la exposición.

Justo enfrente, Bernal visto por otros artistas: «La idea era que obras que me han dedicado artistas formaran parte de la exposición y, claro, mis hijas también me han hecho dibujos así que he querido que estuvieran incluidas», dice con orgullo el dibujante.

Pero el gran tesoro que guarda esta muestra se encuentra al atravesar la primera sala y adentrarse en la segunda. Al frente, la prueba fehaciente de que el aragonés siempre ha trabajado muy pegado al tratamiento periodístico ya que hay más de 30 láminas publicadas en El jueves en la que, a partir de datos («de hecho, todo este tratamiento de ellos los hace un periodista que me los pasa»), Bernal retrata alguna situación como puede ser, por ejemplo, la financiación de la Iglesia o la pobreza energética. A la derecha, la sección dedicada a la política presidida por una caricatura de «M. Rajoy, ya sabes que debe de haber muchos», bromea Bernal en referencia a los famosos papeles del caso Gürtel. Es ahí donde aparece la pluma más mordaz del dibujante en la que no se casa con nadie y de las diferentes situaciones políticas hace una viñeta de humor. Como complemento, y para que ayude en la comprensión del chiste al situarlo en contexto, aparecen las noticias publicadas acerca del tema en medios de comunicación como EL PERIÓDICO DE ARAGÓN.

DEPORTES Y REAL ZARAGOZA

A la izquierda de esa entrada a esta sala es donde se ha situado la sección de deportes y es que Bernal siempre ha estado muy ligado a la actualidad deportiva y al Real Zaragoza y, buena prueba de ello, fue su trabajo en Equipo, del que hay una muestra en la exposición, o en otros medios como Panenka o en el propio El jueves donde también aborda el tema deportivo. Es la puerta de entrada a dos de los apartados más emotivos de la exposición, los dedicados a Aragón y al Real Zaragoza. En el primero, presidido por un retrato dibujado de José Antonio Labordeta, se han colocado las explicaciones, por medio del rotulador, de la realidad aragonesa con secciones especiales en El Jueves siempre, como no podía ser de otra manera, desde el punto de vista del humor. Por su parte, en cuanto al Real Zaragoza (con el león como representante), se han elegido gags que incluso se han convertido en virales o viñetas en las que Bernal explica lo que es el Real Zaragoza a los no zaragocistas.

La exposición se completa con una mirada especial, originales incluidos, a trabajos como Chico Águila, Jano in corpore sano, Los Bonilla y Juan sin móvil. La muestra, además, permite leerse los cómics ya que hay dos ejemplares de cada uno de ellos.

¿Contento con el resultado? «Imagínate… Es un regalazo que me han hecho», concluye el de Uncastillo al que durante la inauguración de la muestra le mostraron un vídeo de Alberto Zapater felicitándole por su trayectoria.



Bernal, 15 años de monigotero profesional se puede visitar, con entrada libre, en el Centro Joaquín Roncal de Zaragoza de lunes a viernes de 18.00 a 21.00 horas y los sábados tanto de 11 a 13.30 horas como de 18.00 a 21.00 horas.