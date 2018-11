Bicentenario en el Prado

El 19 de noviembre de 1819, el Museo del Prado abría puertas para «propagar el buen gusto en materia de Bellas Artes» al tiempo que se «hermoseaba la capital del reino y se contribuía al lustre y esplendor de la nación», aseguraba la Gaceta de Madrid al día siguiente. La promotora fue Isabel de Braganza, esposa de Fernando VII y fallecida un año antes. Y el lugar escogido, el edificio levantado por Carlos III para albergar el Gabinete de Historia Natural. Del contenido no había duda: las colecciones reales.

Las obras que durante generaciones la Monarquía había ido atesorando. Desde los reyes más ilustrados en el tema, como Felipe IV, bajo la protección del cual hizo carrera Velázquez y que estuvo siempre atento al mercado: compró en la almoneda de Rubens (El jardín del amor, Las tres Gracias, Ninfas y sátiros, entre otras piezas) y en la del malogrado Carlos I de Inglaterra (El tránsito de la Virgen, de Mantegna; Sagrada Familia, llamada la perla, de Rafael, y Autorretrato, de Durero); a los monarcas menos doctos en arte pero igualmente acumuladores de obras.

CAMBIO DE APELLIDO

La iniciativa, herencia de la Ilustración, pretendía hacer accesible el patrimonio de la realeza, hasta entonces reservado a cabezas coronadas y allegados, y reivindicar a los pintores españoles, grandes desconocidos por aquellas fechas. Ambos objetivos se cumplieron. La revolución liberal de 1868 cambió el apellido del centro: dejó de ser real para convertirse en nacional. Y el libro de visitas del Prado es un who is who del mundo del arte de los dos últimos siglos. Desde los impresionistas a los contemporáneos, todos pasaron por el museo y todos se rindieron, básicamente, a Velázquez: «Cuánto me gustaría que estuviera aquí, que alegría habría experimentado al ver a Velázquez, que por sí solo vale todo el viaje», escribió Manet a Fantin-Latour, en 1865.

De todo ello y mucho más habla la exposición que ayer, inaugurada por los reyes Felipe VI y doña Letizia, abrió los fastos del bicentenario de la institución: Museo del Prado 1819-2019. Un lugar de memoria.

Una muestra centrada en una «laguna imperdonable», a juicio de su director, Miguel Falomir, que es el hecho de «carecer de una reflexión propia» sobre la historia de la pinacoteca. La muestra pretende subsanar tal carencia poniendo la colección del centro a trabajar. De manera que muchas de las piezas de las salas, un total de 134, han dejado su pared habitual. Y, además, han recibido la visita de 34 lienzos cuyo domicilio está fuera del Prado.

CAPÍTULOS DE LA HISTORIA

Las obras del museo trabajan para explicar capítulos de la historia: como la evacuación de los fondos durante la guerra civil y cómo lo recaudado con estas piezas en una exposición en Suiza permitió comprar San Andrés y san Francisco, del Greco, que en la muestra está junto a un fragmento de una bomba que cayó cerca de la pinacoteca. De las que impactaron en el museo, que también las hubo, no queda rastro. Y la Inmaculada de los Venerables, de Murillo, ilustra la dispersión patrimonial, en este caso durante la guerra de la independencia, y el expolio del mariscal Soult. Regresó al Prado en 1940 en un intercambio entre el Gobierno francés y el español. Son dos ejemplos, pero hay otros.

Además hay un deseo no conseguido: «Una obra que me habría encantado exponer, hubiera sido como un enorme encuentro de la historia de toda la pintura española, es Mujer en azul de Picasso, la fórmula que Picasso encontró para dialogar con La reina doña Mariana de Austria de Velázquez, pero este diálogo tiene un episodio intermedio: La reina María Luisa con tontillo de Goya. Hubiera sido la columna vertebral del relato de la pintura española: Velázquez, Goya y Picasso aunados en las tres obras», lamenta el comisario y jefe de conservación del museo, Javier Portús.