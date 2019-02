BOHEMIAN RHAPSODY

A FAVOR

EL OSCAR POPULAR Se ha convertido en el fenómeno del año, gracias al consenso de la audiencia, que ha vibrado con este biopic sobre Freddie Mercury que ha arrasado en taquilla y revitalizado el culto a Queen. Nadie esperaba que se colara de manera tan contundente en la temporada de premios, pero su Globo de Oro a la mejor película la sitúa en una situación privilegiada para ganar un Oscar que tendría un carácter popular. Beatriz Martínez

EN CONTRA

UN FILME ‘TAMBALEANTE’ A pesar de su éxito comercial, este biopic bastante suavizado es un filme tambaleante que, por no tener, no tiene un director claro, ya que Bryan Singer, el que aparece en los créditos, abandonó el rodaje mucho antes de que se completara. A la Academia le gusta eso del the show must go on, pero esta vez sería pasarse. El que sí tiene números es Rami Malek, el actor que encarna a Mercury. Q. C.