Buscar la identidad entre textos de Shakespeare

La compañía aragonesa Gato Negro presenta hoy su espectáculo Ser o no ser en el Teatro Arbolé de Zaragoza, dentro del VI Ciclo Les Refusés, un montaje interpretado por Alberto Castrillo-Ferrer, y con guion y dirección de Luca Franceschi. El espectáculo comenzará a las 20.30 horas y las entradas pueden adquirirse a través de la web del Teatro Arbolé (www.teatroarboles.es)

Esta, una comedia trágica que toma de base los monólogos de Shakespeare, sigue a un actor, Raúl, quien decide unir en un solo espectáculo fragmentos de los textos del dramaturgo (Hamlet, Macbeth, Othelo, Rey Lear…) y mostrarlos como una muestra de talento y virtuosismo personal. En esta idea le sigue un peculiar director cuyas propuestas serán de lo más desafortunadas, dando lugar a que el propio Raúl rechace la figura creada por él mismo para la obra. «¿Y si el personaje se pudiera rebelar contra el actor que lo interpreta?», es el interrogante que plantea Ser o no ser.

Se introduce en el misterio del teatro, de la dualidad actor-personaje, pero, sobre todo, indaga en la búsqueda y aceptación de uno mismo tal y como es, no como la sociedad y las modas quieren que sea. Lleno de humor, a veces inocente y otras algo más cáustico, Ser o no ser es un grito por la creación sincera y personal, por la existencia, por la amistad y por el respeto a los demás y a sí mismo.

La compañía Gato Negro nació en 1999 dentro de la Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid y desde entonces se ha ido haciendo un hueco en la escena dramática nacional, por ello en 2004 les fue otorgado el premio Jóvenes creadores de la Comunidad de Madrid.

Gato Negro apuesta por el teatro popular, que no burdo, con un compromiso exigente en el que las jerarquías artísticas no tienen cabida, no así el respeto a la profesión y al oficio que ejercen, donde el humor es el protagonista y el motor de sus espectáculos.

Desde 2006 Gato Negro produce sus espectáculos desde Murillo de Gállego, pueblo donde sitúan su sede y que albergó este verano la primera edición del Festival Mahattan, con un programación multidisciplicar donde la presencia aragonesa tuvo fuerza desde el 15 de agosto hasta el 19 de septiembre. Allí, la compañía representó Los restos del naufragio, basada en la obra más corta de Shakespeare The comedy of errors.