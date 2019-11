Un cabaret sobre la historia de Europa

Hablar de la Europa en un espectáculo es «difícil» porque es como una «gran galaxia, con sus agujeros negros, y esa era la imagen que quería dar, con las sombras y luces del continente». Así define la obra Serena Sinigaglia, codirectora de Europa Cabaret, que se estrena este viernes en el Teatro Principal y permanecerá en cartel hasta el domingo. Se trata de una coproducción entre el Teatro Stabile de Bolzano (Italia), el Vereinigte Bühnen Bozen (Alemania), el Patronato Municipal de Artes Escénicas y de la Imagen y el Teatro del Temple (ambas de Zaragoza), con dos directores, Sinigaglia por parte italiana y Carlos Martín por parte zaragozana; y dos autores (Roberto Cavosi y Michele De Vita Conti). El reparto, multilingüe, lo componen Fabio Bussotti, Milutin Dapcevic, Rufin Doh, Marcela Serli, Karin Verdorfer, Sandra Zoccolan y los aragoneses María Pilar Pérez Aspa y Balbino Lacosta, que vuelven a casa tras más de dos décadas fuera, la primera en Milán, el segundo en Madrid.

La obra, que reflexiona sobre «esta Europa nuestra que, al igual que el teatro son dos enfermos crónicos que gozan de muy buena salud», según Carlos Martín, se divide en dos partes. La primera la dirige Sinigaglia y lleva a escena Europa en Marte, compuesta por escenas breves que van de la corte del Rey Sol a la Inglaterra de Tomás Moro, etc... para «a través de fragmentos de la historia de Europa ver la riqueza de su pasado para no repetir errores. Somos huérfanos de algo que sucedió y que debemos recordar para no repetir lo malo», dijo.

‘ROAD MOVIE’ MARÍTIMA / La segunda parte de la historia es La diva Europa, que dirige Carlos Martín, y que parte de esta «ola de la historia que llega a lo contemporáneo». Aquí Balbino Lacosta «se reencarna en Cristo que viene a buscar a los dioses del Olimpo con preocupación por la migración actual», ha explicado Martín. La solución es una road movie en el mar donde Jesús va con los emigrantes y se encuentra con «sirenas devoradoras de hombres y con Drácula para llegar a una metáfora alucinada final sobre este mundo que nos rodea». Es, en definitiva, un «canto con ternura sobre esta Europa que navega como los trozos de hielo pero no se sabe hacia donde va», ha señalado. Y todo a ritmo de cabaret, con humor y mucha ironía.

Por su parte, Pérez Aspa se ha mostrado «emocionada» por volver a Zaragoza; y reconocido que en Europa ha existido unión económica pero «nunca unión de idioma». Balbino Lacosta ha señalado que se trata de «una crítica ácida al momento presente» y destacado que en estos momentos de «teatro fácil y superfluo, hacer un texto de reflexión es un lujo». Ambos hicieron hincapié en el «equipo magnífico» de la producción.

Europa cabaret se estrenó en Italia con 38 representaciones y más de 3.000 espectadores. Desde el viernes y hasta el domingo habrá tres funciones en el Teatro Principal, únicos lugares donde se verá esta coproducción, porque es «compleja». En este sentido, Martín suplicó la vuelta del ciclo Zaragoza Escena, lugar que creaba conexiones entre compañías.