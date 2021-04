Calavera: «Es un disco con canciones más luminosas y más redondas»

Lo tiene claro. «Es un disco más pop que el anterior, las canciones son más luminosas y creo que son un poco más redondas». El que habla es Álex Ortega, nombre que se esconde tras el proyecto Calavera (que ya asume en solitario sin la banda con la que empezó la aventura) y que este viernes publica el nuevo trabajo al que se refiere, Espejismos. «Tengo la sensación –continúa– que puedes escuchar el disco del principio al fin y todas las canciones te entran muy bien».

Un trabajo que ahora ve la luz después de un largo proceso afectado, como no podía ser de otra manera, por la pandemia: «No es algo que haya plasmado en las letras ni en las canciones porque quiero intentar que sea algo pasajero y no darle tanta importancia como para que se quede en un disco. Pero sí ha influido lógicamente en el proceso de grabación porque grabamos tres canciones que fueron los adelantos que salieron a principios del año pasado pero luego fue cuando ya vino el confinamiento. Me quedé ya sin banda y me puse a componer y a grabar en casa, a terminar el disco y el gran trabajo de masterización (Vacuum) ha hecho que suene muy homogéneo técnicamente».

El resultado es Espejismos, un disco muy personal, algo que se nota enseguida en las letras: «No se me ocurre escribir de otra cosa, transmito en las letras las vivencias que voy teniendo, cosas que te van pasando en la vida y me parece guay contarlas aquí porque en mi vida real no las expreso mucho. De esa manera van saliendo...», explica Álex Ortega que, en cualquier caso, dice, que no es un proceso de catarsis: «Yo hago canciones automáticamente sin pensar, me gusta tocar, componer y cuando lo hago, sobre todo pienso en la música. Hago las melodías y los acordes y luego cuando tengo que hacer una letra porque al fin y al cabo hago pop y tiene que haber una melodía cantada, es cuando empiezo a buscar qué transmitir. Siempre le he dado más importancia a la música aunque, por supuesto como tiene que haber letra, también la cuido», confiesa el zaragozano.

Este segundo disco de Calavera esconde una colaboración muy especial que ya ha visto la luz, la que ha tenido con Amaral en el tema Ambar: «Es un regalo increíble. Conocí a Juan (Aguirre) hace mucho tiempo por el tema de los pedales de guitarra porque los dos somos muy frikis de eso. Después conocí a Eva en El Veintiuno, y el siguiente paso fue telonearles en el Príncipe Felipe. Pero fue hace muchos años. Con estas nuevas canciones, pensé en mandarle a Eva las demos, me dijo que le habían gustado mucho y luego se me ocurrió que Ambar tenía unos acordes, una melodía, un aire que me recordaba mucho a ella, me pegaba ella cantando. Se lo propuse sin pensar y ella casi sin escuchar la canción, con solo un borrador, me dijo que sí».

Aunque en esto de la música nunca se sabe qué puede pasar, Álex Ortega tiene muchas esperanzas en este disco: «Desde que lo empezamos a hacer, he aspirado a dar un paso más, a que la gente cuando lo escuche de primeras diga, este grupo está ahora a otro nivel. No depende de nosotros el poder vivir de la música y que salgan las cosas bien pero queremos demostrar que en este disco hay una evolución y es un golpe sobre la mesa», afirma con la confianza que le da la buena recepción que han tenido hasta ahora los adelantos publicados.

Calavera presentará este Espejismos con dos conciertos en el Teatro del Mercado el 21 y 22 de mayo y concluye hablando de la escena local: «Erin Memento, NØM, Eduardo Luka, Casi Reptil… Hay grupos que están haciendo cosas muy interesantes y encima atreviéndose a salir un poco más hacia fuera que es lo que faltaba aquí porque tampoco era fácil, pero ahora se está haciendo».