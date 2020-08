El Camino de Santiago recibe a Jordi Savall y a Hespèrion XXI

Jordi Savall es uno de los grandes nombres que siempre ha estado asociado al Festival Internacional En el Camino de Santiago y mañana viernes por la noche regresa (iglesia de Canfranc-Estación, 21.00 horas, en directo por streaming en el canal de Youtube de la DPH) dirigiendo a Hespèrion XXI para ofrecer un concierto con el programa titulado Oriente-Occidente: Diálogo de las almas.

Savall es una de las personalidades musicales más polivalentes de su generación. Sus actividades como concertista, pedagogo, investigador y creador de nuevos proyectos, tanto musicales como culturales, lo sitúan entre los principales artífices del fenómeno de revalorización de la música histórica. Es fundador, junto con Montserrat Figueras, de los grupos musicales Hespèrion XXI (1974), La Capella Reial de Catalunya (1987) y Le Concert des Nations (1989), con los cuales explora y crea un universo de emociones y belleza que proyecta al mundo. A lo largo de su carrera ha grabado y editado más de 230 discos de repertorios de música medieval, renacentista, barroca y del clasicismo con especial atención al patrimonio musical hispánico y mediterráneo. Su fecunda carrera musical ha recibido las más altas distinciones nacionales e internacionales.

Del programa que se podrá escuchar mañana por la noche, Amin Maalouf ha dicho: «Escuchar estas músicas de Oriente y Occidente reunidas con sutileza por Jordi Savall no es una experiencia común. Porque a la emoción estética se añade un sentimiento más intenso aún, el de comulgar, como por ensalmo, con una humanidad reconciliada. Acaso no perdió esta una parte de su alma en la segunda mitad del siglo XV, con la muerte simultánea de Sefarad y Al Andalus, cuarenta años después de la caída de Bizancio? Se destruyeron entre Oriente y Occidente unas pasarelas mentales y espirituales que desde entonces no han vuelto a repararse. El Mediterráneo dejó de ser un mar nutricio situado en el centro de nuestro universo cultural, para convertirse únicamente en un campo de batalla y una barrera».

Hespèrion XXI es hoy día una referencia ineludible para comprender la evolución de la música en el periodo comprendido entre la Edad Media y el Barroco. Su labor de recuperación de obras, partituras, instrumentos y documentos inéditos tiene un doble valor incalculable: por un lado el riguroso trabajo de investigación aporta nuevos datos e interpretaciones sobre los conocimientos históricos de una época, y por otro, la exquisita calidad de las interpretaciones pone al alcance del público la posibilidad de disfrutar con naturalidad de la delicadeza estética y espiritual propia de las obras de aquel tiempo.

El repertorio de Hespèrion XXI incluye entre otras, obras del repertorio sefardita, romances castellanos, piezas del Siglo de Oro español y de la Europa de las Naciones.