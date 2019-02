Cantatas del siglo XXI

Es la producción de La fura dels baus que más veces se ha representado. Algo que no es baladí teniendo en cuenta que a la compañía le avalan 40 años de trayectoria. Y ahora, este particular Carmina Burana llega al Palacio de Congresos de la Expo de Zaragoza donde se podrá ver del viernes al domingo con una producción que ha levantado expectación en la ciudad.

«¿Cuál es el principal atractivo para que la hayan visto ya más de 200.000 personas y lleve diez años representándose?», se pregunta el propio productor del espectáculo, Francesc Prat: «La música de Carl Orff es una de las cantatas musicadas más populares del siglo XX. Hay un estudio hecho que dice que Carmina Burana es la obra que más veces se ha interpretado en la historia de la música... Partiendo de esta partitura y estos textos, la puesta en escena ha sido un gran matrimonio entre la música de Orff y la forma de hacer de La fura y de Carlus Padrissa en concreto. Esta fusión es uno de los elementos más importantes de este éxito», reflexiona al mismo tiempo que recuerda algo que sucedió cuando se escuchó por primera vez Carmina Burana en España: «Se estrenó en Bilbao en 1960. Los críticos coincidieron en reclamar una versión escenificada y en que era una música clara para el teatro. De alguna manera, ya desde los años 60 era reclamada una puesta en escena».

Y La fura dels baus ha recogido el guante sin renunciar, desde luego, a la esencia de la propia compañía catalana: «Se mantienen los elementos clásicos de La fura, la grúa, el agua, la piscina, hay fuego y perfume. Aunque es cierto que se mantienen pero no se imponen, quiero decir, realmente el motivo de cada uno de estos elementos tiene un por qué ser, que han ido adaptándose y surgiendo de los propios textos».

Fue en el 2007 cuando se empezó a fraguar este espectáculo con un objetivo muy claro, confiesa Francesc Prat: «Intentar encontrar más público en la música clásica, ir a buscar públicos que no están tan habituados. Esto puede que no sea una ópera pero sí tiene sus elementos, me estoy refiriendo a la música en directo, a las voces, a los cantantes, al coro y luego a la puesta en escena. Nace con los ingredientes de una ópera y creo que es una buena introducción al público que no ha visto nunca una. Esta era la idea original y visto luego el recorrido y mirando por el retrovisor, acertamos en ello porque el resultado es el que es».

IMÁGENES MÁGICAS / Para Francesc Prat, la clave también es que «Padrissa ha acertado. El título original que Carl Orff pone en la partitura Canciones seculares para cantantes y coros para ser cantadas con instrumentos e imágenes mágicas. Estas imágenes mágicas son el punto de partida de esta puesta en escena y son las que se van reproduciendo durante toda esta hora y veintipico minutos que dura el espectáculo en forma de circunferencia que está en mitad del escenario y que cubre a todos los músicos».

Carmina Burana se podrá ver en el Palacio de Congresos de la Expo mañana a las 20.30 horas, el sábado a las 18 y a las 20.30 horas y el domingo a las 18 horas. Las entradas se pueden comprar en los cajeros y la web de Ibercaja.