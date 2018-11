Carmen Maura: «La golondrina es una función que espabila los sentimientos»

–Llevaba cuatro años sin hacer teatro. ¿Por qué ha decidido volver con La golondrina?

–Porque me encontré con un texto que me pareció importante hacer, me pareció que tenía que hacer esta función. A veces me han costado mucho los ensayos, la preparación y todo eso, porque tengo la costumbre del cine, pero realmente estoy muy contenta porque hemos hecho la obra ya varias veces, en sitios distintos, y a la gente le gusta mucho. En ese momento es cuando pienso que he hecho muy bien en hacerla, es una obra muy especial.

–¿Cómo ha sido la experiencia de volver a subir al escenario?

–Ha ido muy bien y además hasta ahora ha sido tranquilo, porque al estar de gira trabajamos solo los fines de semana casi siempre.El teatro siempre ha estado lleno y parece que la gente se va muy contenta, y cuando ocurre eso la verdad es que es una gozada.

–¿Le imponía volver a hacer teatro después de tanto tiempo?

–No, yo miedo no suelo tener, lo que sí ha sido es duro, porque somos solo dos personajes y además la función no es fácil, pero miedo a estas alturas ya no tengo. El público me gusta mucho, además, sobre todo si se van contentos.

–Sin embargo, en alguna ocasión ha comentado que se sientes más cómoda haciendo cine que teatro.

–Creo que depende un poco, igual me siento más cómoda porque estoy más acostumbrada a hacer películas. Pero precisamente ahora una de las cosas por las que he elegido hacer teatro es para descansar un poco del cine, porque cuando empecé a ensayar esta obra venía de hacer tres películas seguidas y dos de ellas fuera de España, entonces estaba deseando relajarme un poco con el cine. Yo creo que, al fin y al cabo, teatro y cine son un poco la misma cosa: creerse que eres otra persona y hacerlo. En cuanto al sistema, yo estoy acostumbrada al cine, pero me está viniendo muy bien el teatro y la gira, porque en las giras no se trabaja todos los días (risas).

–La golondrina trata sobre un tema tan duro como es el terrorismo. ¿Cómo lo has abordado?

—Hay momentos y momentos. Es cierto que el terrorismo está muy presente en la obra, por supuesto, pero yo creo que sobre todo trata de la comunicación, de decirse las cosas a tiempo, de las relaciones entre madres e hijos, de las relaciones en general. Pero no quiero desvelar nada sobre la función, no puedo contar más.

–Aunque la obra trate temas difíciles, no puede definirse como un drama.

–Bueno, tiene partes distintas. Al principio no lo parece, pero al final sí que es un poco dramática, lo que pasa es que acaba bien. Es una obra muy liberadora, hay gente a la que le ha sentado muy bien verla.

–La obra hace referencia a un ataque terrorista y, aunque en el texto no se especifica, el autor (Guillem Clua) ha comentado en varias entrevistas que se basa en el atentado contra una discoteca gay en Orlando en 2016. ¿Persigue la obra también hacer reflexionar sobre el odio y la tolerancia?

–La obra intenta poner enfrente a personas que están en distintos lugares y ven las cosas de distinta manera. Pero sí, trata ese tema para que se vaya normalizando más y más, pero no puedo hablar mucho porque no quiero desvelar nada sobre la función.

–¿Este tema le conmueve de manera especial?

–Sí, desde luego, porque conozco a mucha gente que pertenece a la comunidad gay y que no se han comunicado lo suficiente con sus familias, y ese tipo de cosas.

–Como comentaba antes, la obra profundiza en el dolor que puede generar la incomunicación entre personas que se quieren.

–Sí, eso es casi lo principal. Uno sale del teatro con ganas de llamar a su madre y decirle que la quiere, o llamar a su hija y decirle que la quiere. Es una función que espabila un poco los sentimientos.

–¿Cómo es el personaje de Amelia, la mujer que interpretas?

–Amelia es una profesora de canto que lleva el peso de lo que le ha ocurrido –la muerte de su hijo en un atentado terrorista–, pero lo lleva bien y más o menos vive tranquila, no excesivamente feliz, pero tranquila. Y de pronto vive la visita de un chico que le despierta una serie de cosas. En el fondo Amelia es una mujer muy normal, con la que muchas mujeres podrían sentirse identificadas, especialmente las madres.

–¿Ha sido difícil construir un personaje con un dolor tan profundo como es el de perder a un hijo de forma inesperada?

–He tenido un director muy bueno que me ha dado las pautas para hacerlo, y además el texto es muy bueno, o sea que eso no ha sido difícil. A mí meterme en los personajes, ya sean más o menos desgraciados, no es algo que me cueste excesivo trabajo, sobre todo si tengo a alguien que me muestra el camino. Ha sido duro, porque ha habido mucho que memorizar hasta que el texto se digiere por completo, pero no diría que ha sido difícil.

–¿El hecho de ser solo dos actores sobre el escenario lo hace también más duro?

–Sí, sobre todo porque hay que memorizar más, que es la parte de este trabajo que llevo peor y la parte más antipática de nuestra profesión, aunque luego cuando ya te has metido el texto, dentro todo fluye.

–¿Con qué sensación les gustaría que saliera la gente?

–Con la que sale porque salen muy emocionados y en general es increíble la identificación del público con la obra, funciona fenomenal. El público está atento todo el rato porque se van descubriendo las cosas poco a poco. Además es una obra que cuando te quieres dar cuenta, ya ha terminado.