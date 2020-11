El cásting que nunca existió

«¡La única vez que no he hecho un cásting en mi vida!», grita con alegría la actriz Itziar Miranda... Y no es para menos. El papel con el que se ha «metido en la casa de todos los españoles ya 3.500 días» se lo dieron sin realizar una prueba «porque era un papel muy pequeño». Como suena. Manolita Sanabria lleva 15 años en antena en Amar es para siempre y es el personaje femenino televisivo que más tiempo ha aguantado de la historia. Esa es de las anécdotas que sobre su vida ha revelado Itziar Miranda en una sesión renovada del ciclo La buena estrella, dirigido por Luis Alegre, ya que, a partir de ahora, se va a realizar de manera virtual. «Algo que nos permitirá llegar a gente de otros lugares aunque perdamos quizá alguno de los habituales», ha desgranado Alegre antes de que comenzara el coloquio.

Una charla en la que la actriz ha derrochado alegría y simpatía y no ha rehuido ninguno de los temas que le ha planteado Luis Alegre: «Yo fui muy feliz en Estadilla pero mi casa era una casa rara, estaba todo el día llena de gente, de músicos, de escritores, había mucho cine... Pasaba de tener una habitación individual a compartirla con tres personas que no conocía de nada pero fui muy feliz. A mi casa la llamaban la Pensión Godoy para que te hagas una idea», ha asegurado la actriz.

«Yo era una niña muy alegre y creo que por eso mi padre siempre buscaba algo para hacerme llorar y poder así darme besos y abrazos. Le podía el componente vasco de no expresar los sentimientos y tenía que inventarse algo aunque creo que ha conseguido el efecto contrario porque yo soy la más optimista del mundo».

Precisamente, su padre no pudo nunca ver una de las películas que protagonizó su hija, Celos: «Estaba muy contento porque era cinéfilo y me había escogido Vicente Aranda pero salía desnuda y era algo que le impedía ver la película. Al estreno no vino porque le daba pudor y yo lo entendí pero es que lo mejor es que se llegó a comprar hasta cuatro veces la entrada para verla en el cine y no pudo entrar o entró y se salió cuando llegaba el desnudo. ¡Y eso que veníamos de una casa muy abierta!», ha afirmado Miranda.

Precisamente sobre sus orígenes en el mundo de la interpretación también influyó su padre: «Quería que compaginara una carrera a la vez que estudiaba para actriz. De hecho, recuerdo que me llevó a EL PERIÓDICO DE ARAGÓN donde trabajaba mi tío Roberto porque a mí me gustaba escribir a ver si quería ser periodista», ha confesado . Pero nada. Ella quería ser actriz y eso lo tuvo claro cuando asistió a una charla de Fernando Fernán Gómez: «Cuando lo escuché, dije ‘yo quiero hacer lo que hace este señor’». Y eso que los antecedentes no eran muy bueno, ha bromeado la intérprete: «Mi madre me echó de la compañía de teatro del pueblo que ella dirigía... ¿Por qué? Porque me daban ataques de risa, algo que me sigue pasando a día de hoy. El otro día mismo me dio uno con Anabel Alonso en un rodaje que casi desquiciamos al director. También me acuerdo una vez con Eduardo Casanova en El principito que menos mal que la gente se puso a aplaudir y ya nos serenamos y continuamos», dijo con sinceridad la zaragozana.

La anécdota más sentimental la ha contado al comenzar el coloquio ya que ha revelado cómo conoció a su actual marido, Nacho Rubio: «Estábamos promocionando mi primera película, Nada en la nevera, y fuimos a que nos entrevistaran a Antena Aragón. Resulta que Nacho era el cámara del programa. Años después él me lo recordó, ¿quién me iba a decir a mí que sería mi compañero de vida?».

Y así, entre anécdotas graciosas y divertidas, Itziar Miranda fue haciendo un repaso a su vida desde sus inicios hasta la actualidad donde está triunfando como una de las actrices más queridas por el público de nuestro país.