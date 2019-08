Cicerón y Wilde abrirán la temporada teatral del Principal

Un clásico como Cicerón será el encargado (del 12 al 22 de septiembre) de inaugurar la temporada teatral del Teatro Principal, con la obra Viejo amigo Cicerón, de Ernesto Caballero, con José María Pou –estuvo con Moby Dick en diciembre en el mismo escenario– como protagonista. Le seguirá Un marido ideal, de Óscar Wilde, con JuanJo Artero.

Si esto es lo que propone el espacio municipal, el Teatro de las Esquinas por su parte, apuesta también por valores seguros como Rafael Álvarez El Brujo, Rafa maza o la música de Thomas Potiron, entre otros.

Viejo amigo Cicerón es una obra centrada en la figura del célebre orador romano, protagonista destacado de las intensas luchas y las violentas transformaciones acaecidas en el siglo primero anterior a nuestra era. José María Pou es Cicerón personificando la integridad moral de quien mantiene la coherencia de sus convicciones políticas aún en las más adversas circunstancias.

Marco Tulio Cicerón se nos presenta, pues, como un político excepcional en un mundo de mezquinas ambiciones personales. La obra, firmada por Ernesto Caballero y con dirección de Mario Gas, cuenta también con los actores Bernat Quintana y Miranda Gas.

Del 27 al 29 deseptiembre se podrá ver Un marido ideal, de Oscar Wilde, adaptación de Eduardo Galán y dirección de Juan Carlos Pérez de la Fuente. El ministro de asuntos exteriores —Sir Robert Chiltern— es un marido ideal, un político brillante y un perfecto caballero. Ante el resto de la sociedad ambos se muestran como un matrimonio ideal, hasta que aparece la malévola y seductora Mrs. Cheveley que chantajea a Robert amenazándole con revelar un oscuro secreto de su pasado.

Tras el parón estival, el Teatro de las Esquinas comenzará la temporada con alumnos del Aula de Teatro de la Escuela de la propia sala, que podrán en escena Presas, de Verónica Fernández e Ignacio ddel Moral, una obra que vuelve a los escenarios tras el éxito de su estreno en abril. Será los días 31 de agosto y 1 de septiembre. Le seguirá (del 6 al 8), uno de los grandes de la escena nacional, el actor y dramaturgo Rafael Álvarez El Brujo, que representará su aplaudido monólogo basado en la figura del místico San Juan de la Cruz, La luz oscura de la fe.

Las Fiestas de las Delicias ocuparán el escenario, del 9 al 15 de septiembre, con los conciertos de Luciano Valento, Luis Costa y la muestra de cortometrajes aragoneses.

El humor será otro de los puntales de la programación, con Rafa Maza, que, el 13 y 14 de septiembre, presentará su Fabiolo connection, en el que el pijo más pijo de la ciudad es contratado para dar clases de tenis a la hija de un jeque árabe.

L’Om Imprebís, Teatro Corsario y Teatro del Temple llevarán a escena Vidas enterradas (19 y 20 de septiembre), la versión teatral del programa de radio, que nos acerca a las víctimas, testigos y especialistas comprometidos en el rescate de la memoria.

Isabel Gaudí, José Saiz, Alberto Vázquez, Helena Font y Paula Bares protagonizan No te vistas para cenar (21 de septiembre), una comedia de enredo cuya moraleja es si no quieres que se enteren de lo que escondes, no lo hagas.

Las actuaciones de septiembre concluirán con música. Thomas Potiron (27) trae a Zaragoza su primer proyecto como solista, Violín on the rock, en el que revisita temas de bandas míticas como Iron Maiden, AC/DC, Metallica y Led Zeppelin o estrellas como Michael Jackson o Rihanna.

La programación se completa con la exposición fotográfica sobre Costa Rica de Marián Moreno. H