El Ciclo de lied del Principal tampoco tenía contratos

La guerra abierta por la disparidad de criterios entre la antigua y la actual concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Zaragoza, encabezadas por ZeC y Ciudadanos por el acuerdo con el PP, respectivamente, suma un nuevo capítulo. De fondo, el Patronato Municipal de Artes Escénicas y de la Imagen, y en primer término, el Ciclo de lied y el programa Creadores en Residencia en el Centro de danza.

Fernando Rivarés, concejal de Cultura del consistorio en la anterior legislatura, ha publicado este viernes en una red social que ambas propuestas iban a desaparecer. «Dos hachazos más a la cultura en Zaragoza», escribe, acompañado por dos tijeras. «Por qué? –se pregunta–. Eso es lo peor, porque sí. Sin criterio. Ni proyecto ni sensibilidad ni interés ni conocimiento». Y añadía: «El Ciclo de lied en el Teatro Principal había adquirido en tres años un merecido prestigio internacional en el mundo del canto» Y «el programa Creadores de Danza, sin coste directo, ha permitido once proyectos de talento local en colaboración con artistas de otras ciudades españolas y europeas» e incluso apunta a que podría ser privatizado.

José María Turmo, gerente del Patronato municipal de Artes Escénicas, al ser preguntado por este diario, ha respondido: «Si Rivarés lo ha dicho, él sabrá». Para luego apuntar: «No se ha tomado ninguna decisión, ni en un sentido ni en otro», aunque sí ha reconocido que «todo depende del presupuesto que tengamos».

SIN CONTRATOS / Ha señalado que el Ciclo de lied «se está haciendo». De hecho el último concierto será el 27 de noviembre. Y eso que todos los recitales «se dejaron sin firmar» y cuando entró el nuevo equipo de Gobierno, «como quedaban dos pendientes y, pese a que no había recursos para sostenerlos», se decidió mantenerlos. Eso sí, Turmo ha reconocido que son «muy, muy deficitarios».

El gerente del Patronato ha querido hacer hincapié en que se encontró más o menos 40 actuaciones «comprometidas verbalmente» pero «sin partida presupuestaria, sin fiscalización de ningún tipo y sin contrato», entre ellas el Ciclo de Lied, que además, considera que «económicamente es un desastre porque es una cosa para un paladar tan exigente, que desgraciadamente no está a la altura de lo que la sociedad de Zaragoza demanda». Y como ejemplo, señala que en la última actuación se habían vendido unas 90 localidades.

Por eso, vincula su continuación al presupuesto, «a los recursos económicos y humanos. A mí me dan la cifra y no me voy a ir de ella, pero por cosas no quedarán». En cuanto al programa Creadores en Residencia asegura que «no existe» y que él no tiene «constancia». De hecho, en la web de ayuntamiento aparecen las bases del 2018 pero no del 2019.

Estas polémicas se unen al cambio de organización en la Cabalgata y a la supresión del ciclo Zaragoza Escena, ambas comprometidas verbalmente y sin contratos firmados.