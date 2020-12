Cinco producciones aragonesas presentan su candidatura a los Goya

El cine aragonés muestra buena salud: cinco producciones audiovisuales rodadas en Aragón y de creadores aragoneses han presentado su candidatura para la trigésimo quinta edición de los Premios Goya. Un largometraje documental, tres largometrajes de ficción y un cortometraje de ficción, cuya candidatura fue presentada ayer en la sede de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión en colaboración con el Gobierno de Aragón, la Diputación Provincial de Zaragoza y el Ayuntamiento de Zaragoza.

Las niñas, de Pilar Palomero, Marcelino: el mejor payaso del mundo, de Germán Roda, Planeta 5000, de Carlos Val, Uno para todos, de David Ilundain y Gastos incluidos, de Javier Macipe, son las producciones que se han postulado a la próxima edición de los Goya.

Con el inicio de esta campaña promocional, apuntó Francisco Querol, presidente de la corporación audiovisual, se busca dar mayor visibilidad al talento aragonés en esta «fiesta de la creación» y reconocer que no solo se exporta talento, sino también lo atrae, como es el caso de Uno para todos, del navarro Ilundain, quien rodó la película en Caspe y que toma de inspiración la historia de un profesor de Monzón. Sobre el apoyo financiero que reciben estas producciones Querol añadió que en 2021 esperan poder aumentar el presupuesto para dichos fondos.

«Ojalá traernos un Goya, pero el verdadero premio es seguir creando», señaló Ros Cihuelo, diputada delegada de Cultura de la DPZ. Precisamente una reflexión compartida por los representantes políticos fue la necesidad de colaborar entre las diferentes instituciones para formalizar el apoyo al cine aragonés, Victor Lucea, señaló la necesidad de mantener «las miradas de los creadores y no perder ese capital humano», en unos momentos donde si bien la ciencia es imprescindible para alcanzar una vacuna, la cultura es para superar los efectos psicológicos de la pandemia.

A través de varios espots publicitarios en una batería de vídeos, una web y mediante redes sociales, estas cinco propuestas audiovisuales inician un camino hacia los Goya. La vicealcaldesa Sara Fernandez añadió que desde el ayuntamiento se sigue trabajando por lograr celebrar una edición de los premios sr en la ciudad.

'LAS NIÑAS'

Ambientada en la Zaragoza de 1992. Celia, una niña de 11 años, vive con su madre y estudia en un colegio de monjas en Zaragoza. Brisa, una nueva compañera recién llegada de Barcelona, la empuja hacia una nueva etapa en su vida: la adolescencia. En este viaje, en la España de la Expo de Sevilla y de las Olimpiadas de Barcelona del 92, Celia irá descubriendo que la vida está hecha de muchas verdades y alguna mentira. Dirigida por Pilar Palomero.

'MARCELINO: EL MERJOR PAYASO DEL MUNDO'

Documental sobre Marcelino Orbés que fue el mejor payaso del mundo hasta 1914, triunfando en Londres y Nueva York. Este trabajo reivindica la figura del que fue un payaso, acróbata y un cómico admirado por Charles Chaplin y del que Buster Keaton afirmó que era el mejor del mundo. Dirigida por Germán Roda.

'UNO PARA TODOS'

Un profesor interino asume la tarea de ser tutor de una clase de de primaria en un pueblo completamentedesconocido para él. Cuando descubre que tiene que reintegrar a un alumno enfermo en el aula, se encuentra con un problema inesperado: casi ninguno de sus compañeros quiere que vuelva a clase. De David Ilundain.

'PLANETA 5000'

Sergio conoce a un peculiar grupo de jóvenes que usan su afición al deporte para evangelizar y extender la palabra de Dios. No tarda en ver en ellos la solución para escapar de una realidad que no le satisface. Allí vive Iris, que no conoce otra vida que las enseñanzas que les han inculcado desde niña en la comuna. De Carlos Val.

'GASTOS INCLUIDOS'

Cláusula 5: El arrendatario se compromete a ignorar la existencia de «el otro», de tal manera que ambos habiten la vivienda como si de una de uso individual se tratase. Están prohibidas las conversaciones entre sí y el contacto físico de toda índole, así como el mero contacto accidental y visual. Dirigida por Javier Macipe.