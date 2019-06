Huesca se viste de cine

La puerta de entrada al Teatro Olimpia concitó ayer todas las miradas de oscenses y visitantes que paseaban por la ciudad para disfrutar de un buen número de rostros del cine nacional que ayer se dieron cita en Huesca para participar en la gala inaugural de la 47ª edición del Festival Internacional de Cine, en la que ya se enregaron los primeros premios, eso sí de carácter honorífico.

Así, la guionista zaragozana Isabel Peña y el director Rodrigo Sorogoyen, ganadores de varios premios Goya por su película El Reino recibieron el Premio Ciduad de Huesca Carlos Saura, que por primera vez llega el nombre del cineasta oscense más internacional, y que él mismo entregó. Además, Enrique Cerezo, como presidente de Egeda, la entidad de gestión de los derechos audiovisuales, recibió el premio Pepe Escriche.

Pero antes del inicio de la gala, dirigida por Alfonso Palomares junto a Pilar Barrio y presentada por Encarni Corrales, el espectáculo estuvo en la entrada del Olimpia, pues además de los premiados y de Saura, desfilaron, entre otros, Anna Saura, Miguel Ángel Benzal, Itziar Miranda, Nacho Rubio, Marta Nieto, Luis Alegre, Diego Peña, Teresa Azcona, Jesús Marco, Adriana Castillo, Elba Mairal, y todas las autoridades oscenses.

Durante esta jornada inaugural, los grandes protagonistas fueron, sin duda, Isabel Peña y Rodrigo Sorogoyen, principales homenajeados del día. Ambos cineastas tuvieron por la mañana un encuentro con la prensa en el que hablaron de algunos de los detalles de proceso creativo de su próximo largometraje: Madre. La cinta, que supone la continuación años después de los acontecimientos acaecidos en el cortometraje homónimo, llegará a las pantallas de cine el próximo otoño. Sin embargo, ayer en Huesca ya se pudo ver en primicia un fragmento de cinco minutos.

Madre fue definida por sus creadores como «una película de luz tras la oscuridad de nuestros proyectos anteriores», explicaba el propio Sorogoyen. Para Peña, la obra puede sorprender al espectador en un primer momento por la «contraposición a lo que se puede pensar, no es un thriller. Y es una decisión que hicimos clara y rápidamente».

guion vivo / La producción ha sido un trabajo de escritura a cuatro manos. «La idea que yo tenía de Madre en la cabeza ha ido cambiando por el trabajo conjunto» declaraba el realizador, mientras que Peña destacaba lo importante que es que el «guión esté vivo» durante todo el proceso. «Es increíble ver cómo se transforma incluso en el montaje», concluía. Isabel Peña y Rodrigo Sorogoyen llevan más de 11 años trabajando juntos y en palabras del propio director, «nuestro futuro, por ahora, está muy unido»; de hecho, entre sus próximos proyectos se encuentra una serie de televisión.

En lo que se refiere al proceso creativo, Isabel Peña explicó a la perfección la simbiosis que existe cuando se ponen a trabajar: «Durante la etapa inicial no hay ordenador, simplemente conversaciones y apuntes en libretas. Cuando tenemos la idea muy estructurada nos dividimos 50 y 50. Después lo intercambiamos hasta la saciedad, de forma que llega un punto en el que no me acuerdo qué era mío y qué suyo».

«Es obvio –añadió Sorogoyen– que el guión está siempre abierto; lo difícil es no desviarse de la buena dirección y a veces, en el montaje puedes ver que una escena no sirve para nada a pesar de que en principio era buenísima, pero eso es lo fascinante».

referente internacional / Pero más allá de la gala, Huesca se viste de cine para toda la semana. Y es que el festival se ha convertido en un referente del cortometraje a nivel internacional, y acogerá la proyección de de 76 trabajos provenientes de 29 países, Las obras compiten por uno de los tres Premios Danzante que les abran las puertas de los Oscar y los Goya.

Así, hasta el día 15, la capital oscense se vuelca con el séptimo arte con proyecciones, charlas, gastrocine, cine al aire libre, presentaciones, actuaciones musicales y exposiciones; una programación abierta a todo tipo de públicos que sirve como tarjeta de presentación para los 56 cortometrajistas que llegarán de lugares tan diversos como México, Moldavia, Argentina, Brasil, China, Francia, Ucrania, Australia y, por supuesto, España, entre otras.