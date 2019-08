Cine contra el vacío de Ascaso

La muestra de cine más pequeña del mundo nació siendo todavía más diminuta. Un par de amigos, a los que no les gustaba mucho la televisión, organizaba pequeñas sesiones de cine en la casa rural del pueblo, a las que invitaban a sus amigos de Sobrarbe. Poco después comenzaron a ir algunos de los directores de las obras que proyectaban. Así nació este festival que comienza hoy su octava edición y que abarcará cinco días de cine marcado por el compromiso social. Con tiempo también para catar vino, asistir a un concierto, visitar una exposición y disfrutar de una comida popular. Una pequeña muestra de lo que ofrece Ascaso.

Aquellos dos jóvenes que iniciaron este proyecto son sus actuales directores, Miguel Cordero y Néstor Prades. Uno de sus objetivos era proyectar buen cine independiente de autor. Unas obras españolas premiadas en grandes festivales internacionales que de otra forma no llegarían al medio rural: «Hay películas que se ven en Madrid y Barcelona, que tan siquiera llegan a Zaragoza y difícilmente a Huesca», reclama Cordero.

ABANDONADO Y SIN SERVICIOS

El otro objetivo de Cordero y Prades era poner a Ascaso en el mapa, ya que está «completamente abandonado por las administraciones», apunta el primero. Seis casas y una iglesia a 1.000 metros de altitud componen este pueblo oscense: «No hay luz, ni saneamiento, y Correos no quiere venir porque dice que es peligroso», reclama Cordero. Una situación que se complica en invierno, provocando que alguno de sus cuatro habitantes tenga que trasladarse a Boltaña hasta el cambio de estación. «Ahora todos los políticos se llenan la boca con la España vaciada, hoy aquí muchos hablarán de ello, pero hay una solución muy simple: rellenarla de todos aquellos servicios que no se les ha dado durante los últimos 80 años», defiende el codirector del festival. Muchos avances de la época como la extensión de la red de carreteras o la popularización de las lavadoras no llegaron a muchos pueblos como Ascaso. Por ello, Miguel Cordero sentencia que «si no se hace ese doble esfuerzo a nadie le puede extrañar que la España vaciada se vacíe aún más». El codirector reconoce que el Ayuntamiento de Boltaña, del que depende este pueblo, ha ayudado, sin embargo, este reclama la falta de una partida presupuestada para la ansiada luz. En este sentido, el pueblo se mantiene gracias a una central solar con 20 años de uso, por lo que «cuando se nubla no hay corbetura», continúa Cordero. Aunque para poder realizar el festival recurren a motores.

La muestra más pequeña del mundo comienza hoy a las 21.30 horas con el folclore de Zaniki (Gabriel Velázquez), Basada en la vida de Eusebio Mayalde. La excepción de un programa dedicado a temas sociales, como la lucha de las mujeres contra el ISIS que retrata Comandante Arian, rodada íntegramente por su directora, Alba Sotorra, en la zona del Kurdistán sirio. El viernes le seguirá Idrissa, crónica de una muerte cualquiera (Xavir García y Xapo Ortega), la reconstrucción documentada de la desaparición del inmigrante en el CIE de Barcelona. Entre medias se proyectarán otros títulos como Oscuro y lucientes (Samuel Alarcón), «la historia de la cabeza perdida de Goya»; y Cinecicleta (Juan Zavala), dos jóvenes que recorrieron África en bicicleta haciendo cine en los poblados. Los jueves se dedican a los clásicos, que este año se centran en la figura de Luis Buñuel.

La muestra de cine de Ascaso terminará con «un toque de esperanza», apunta Cordero. La mujer de la montaña, es «una manera bonita de enfrentar los problemas del medioambiente y de quién los causa», añade.