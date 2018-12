Coldplay cambia de nombre

La discográfica británica Parlophone ha anunciado el fichaje de una banda inglesa llamada Los Unidades, y curiosamente comparte miembros con los archiconocidos Coldplay. La formación es idéntica. A saber: Chris Martin, Jon Buckland, Will Champion y Guy Berryman.

¿Coldplay pasaron a mejor vida? ¿Martin y compañía hacen borrón y cuenta nueva? Mucho se ha especulado en las últimas horas en redes sociales, pero toda apunta a que la nueva agrupación es el anagrama de Unsold Ideas (ideas no vendidas, en castellano) y con esta nueva identidad sacarán a la luz temas inéditos y rarezas varias.

Los Unidades marcan la fecha de su nacimiento el 27 de noviembre de 2018 y se acaban ya de estrenar discográficamente hablando con la publicación, el el pasado viernes, 30 noviembre, del primer EP Global Citizen, un disco de cuatro temas plagado de colaboraciones en el que han participado artistas como Danny Ocean, Stormzy y David Guetta, entre otros.

Los creadores de Parachutes y Viva La Vida, pero bajo el nombre de Los Unidades, aportan dos de los cuatro temas. En el primero, titulado E-Lo, les acompaña el rapero Pharrell Williams y participa Jozzy. En el segundo, Voodoo, unen fuerzas con Stargate. El primer tema ya ha sido publicado en Youtube a modo de adelanto con un lyric video (vídeo con letras).

El recopilatorio, auspiciado por Parlophone y Atlantic, filiales de la disquera Warner, son totalmente benéficos, ha salido a la a luz en todas las plataformas. «Estamos encantados de lanzar Global Citizen EP 1 con las nuevas canciones de estos increíbles artistas que nos acompañan en la lucha contra la pobreza extrema», ha expresado el director general de la oenegé Global Citizen, Hugh Evens.

defensor de causas sociales / Además de las canciones, el líder de Coldplay también ha participado como curator –seleccionando las bandas y artistas– para el festival Global Citizen: Mandela 100, que se celebró anoche en el estadio FNB de Johannesburgo, Sudáfrica , y en el que participaron, entre otros, estrellas de la talla de Jay-Z, Beyoncé, Ed Sheeran y Eddie Vedder.

Coldplay, banda surgida en Londres en 1996 –con millones de discos vendidos en todo el mundo y considerados en varias ocasiones como el mejor grupo británico de pop-rock, y con varios premios Grammy en su haber–, ha sido siempre un grupo defensor activo de varias causas políticas y sociales como la campaña de Oxfam Make Trade Fair y Amnistía Internacional.

Además han participado en muchos otros proyectos de caridad como Band Aid 20, Live 8, Sound Relief, Hope for Haiti Now: A Global Benefit for Earthquake Relief y Teenage Cancer Trust.13.