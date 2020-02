La comedia 'Chicas de juernes' aterriza en el Teatro del Mercado

No todas las obras pueden presumir de llevar un año en cartel en Madrid y seguir «llenando la sala todos los sábados». La comedia Chicas de juernes aterriza este fin de semana en el Teatro del Mercado de Zaragoza con el objetivo principal de hacer pasar un buen rato a los espectadores, pero sin descuidar en ningún momento el texto y la dramaturgia. «Tiene mucho de comedia pero también hay una historia detrás, por eso tenía claro que no debíamos venirnos arriba con el humor para que el texto no perdiera fuerza», explicó el autor y director de la obra, Hernán Brave. Esta producción de Babylon Teatro, protagonizada por Cecilia Cobos, Mercedes Ruiz y Virgina Torrejón, se representa hoy a las 20.30 horas, mañana a las 18.00 y 21.00 horas y el domingo a las siete de la tarde.

La obra, que fue presentada ayer en el Teatro Principal, cuenta la historia de tres amigas que, como cada año, se reúnen para pasar una particular cena de chicas, contándose todo lo que les ha sucedido en los últimos doce meses y rememorando las «batallitas» del pasado cuando salían a «beberse Madrid». Tal y como indicó ayer en la presentación la actriz Mercedes Ruiz, las protagonistas parten de tres estereotipos sociales «muy marcados»: la pija, la bohemia y «la de barrio». Tres amigas «de toda la vida» que han ido evolucionando de forma diferente en los últimos años, lo que generará ciertos conflictos entre ellas. «El alcohol hace que esa noche las tres se confiesen y saquen a la luz verdades de su amistad», apuntó Brave.

REALISMO CASI EXTREMO / Valiéndose de un humor casi histriónico, pero con pinceladas de drama, la obra va desarrollando diferentes temas como el síndrome del nido vacío, el miedo al paso del tiempo, la amistad o la maternidad. Asuntos que, en cierta forma, se tratan desde un prisma optimista, ya que Chicas de juernes también es un canto a la esperanza. «En la obra hay muchos mensajes, pero queríamos dejar una conclusión final: que en la vida hay cosas que compartiéndolas son más llevaderas», indicó Brave en el acto de presentación celebrado en el Teatro Principal y en el que participó el gerente del Patronato de las Artes Escénicas y de la Imagen, José María Turmo.

Con un realismo llevado al extremo, algunos críticos han asegurado que la obra de Brave bebe en cierta forma del cine de Almodóvar. «Yo no lo veo tan claro, pero para mí es un piropo porque Almodóvar me gusta mucho», explicó el director.

Las entradas pueden comprarse en la web del Teatro del Mercado a un precio de doce euros.