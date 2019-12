'Con altura' de Rosalía, el vídeo musical más visto de 2019 en Youtube España

La canción 'Con altura', de Rosalía es, con 1.141 millones de reproducciones, el vídeo musical más visto de 2019 en Youtube en España y ocupa el segundo puesto a nivel mundial, según la lista anual de la plataforma de vídeo.

La cantante catalana es una de los dos artistas que este año han superado los mil millones de reproducciones, junto a Daddy Yankee. A Rosalía le sigue en la lista de videoclips musicales más vistos en 2019 en España el vídeo 'Con calma', de Daddy Yankee; 'Chin'", de Anuel AA, Daddy Yankee, Karol G, Ozuna y J. Balvin; 'Contando Lunares', de Don Patricio y Cruz Cafuné; 'Secreto', de Anuel AA y Karol G, y 'HP', de Maluma.

SEGUNDO PUESTO A NIVEL MUNDIAL

A nivel mundial, Rosalía ocupa el segundo puesto de una lista que encabeza 'Con calma' de Daddy Yankee, con 1.603 millones de reproducciones. A estos dos éxitos les siguen en la lista mundial y también en español, 'Secreto', de Anuel AA y Karol G; 'China', de Anuel AA, Daddy Yankee, Karol G, Ozuna y J Balvin; 'No Me Conoce (Remix)', de Jhay Cortez, J Balvin y Bad Bunny, y 'Señorita', de Shawn Mendes y Camila Cabello. En el apartado de televisión, entretenimiento y comedia, el vídeo más visto en España es el de una actuación del programa 'Got Talent' del cantante conocido como El Cejas, con más de 25 millones de reproducciones.

Le sigue la entrevista de Broncano a Gerard Piqué en 'La Resistencia'. El resto de entradas están ocupadas por youtubers como El Rubius, The Grefg, AuronPlay o Willyrex, con vídeos relacionados con partidas de videojuegos y que ya estuvieron el año pasado presentes en esta lista.