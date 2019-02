El concierto de Crystal Fighters será en el Teatro de las Esquinas

El concierto que Crystal Figthers ofrecerá en Zaragoza el próximo 12 de marzo será finalmente en el Teatro de las Esquinas y no en la sala Multiusos del Auditorio de Zaragoza como se había anunciado. El horario de la cita (21 horas) se mantiene y las entradas ya compradas serán válidas para acceder al nuevo recinto.

Crystal Fighters, la formación londinense del momento, visitará Zaragoza dentro de su gira Europea 2019 para sorprendernos con su singular estilo electro-folk. La banda, instalada en el centro del huracán de la música que marca tendencia festiva del momento, es conocida por su peculiar fusión de estilos que va desde el house ibicenco, al drum ‘n’ bass, sin olvidarnos de la música tradicional vasca, que incorporan mediante el uso de la txalaparta, un instrumento similar al xilófono, construido en madera, tocado por dos personas situadas una frente a otra.

Crystal Fighters llegarán a la capital aragonesa con discos que se han convertido en himnos para su público como Star of love, que logró alcanzar el número 10 en las listas dance y 16 en las indie; Cave rave, su segundo álbum de estudio que contribuyó a aumentar su popularidad y Everything is my family, su último disco publicado en 2016. Así, en el concierto del Teatro de las Esquinas no faltarán por supuesto temas como Boomin’ in your jeep, Another level o Goin’ harder e Hypnotic sun, avances de su cuarto disco que su público espera con muchísimas ganas.

Las entradas, tanto las de zona pista como las del anfiteatro, continúan a la venta por 35 euros en los cajeros y la web de Ibercaja.