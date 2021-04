El concierto de Sidonie en Monzón queda aplazado al 12 de junio

Los seguidores de Sidonie que iban a disfrutar este viernes del primer concierto del grupo en Aragón en 2021, tendrán que esperar hasta el 12 de junio para oír en el teatro Victoria los temas de su nuevo disco, El regreso de Abba. Los barceloneses han pospuesto su actuación en Monzón debido al confinamiento de uno de sus componentes.

La Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Monzón ha contactado vía correo electrónico con todas las personas que han adquirido una entrada para ofrecerles la posibilidad de mantener su pase para el concierto del sábado 12 de junio o de devolverles el importe pagado. El plazo para solicitar la devolución ya está abierto y finalizará el 14 de mayo. A partir del 18 de mayo saldrán a la venta las entradas que hayan sido devueltas a través de los canales habituales, lo que se anunciará con antelación.

El grupo ha trasmitido al Ayuntamiento, organizador del concierto, el siguiente comunicado:

«Este viernes, 16 de abril, teníamos programado un concierto en el teatro Victoria de Monzón, pero lamentamos muchísimo comunicaros que uno de los miembros de la banda, siguiendo rigurosamente los protocolos sanitarios establecidos, debe continuar con la cuarentena que ya estaba cumpliendo desde la semana pasada, debido a un nuevo caso positivo en covid-19 en el mismo núcleo familiar. Un concierto pleno de Sidonie no se explica sin que estemos los tres sobre el escenario, de modo que os pedimos y agradecemos que entendáis que hayamos tomado la decisión de aplazar el de este viernes en Monzón así como el que teníamos que dar el sábado en Tarragona. Nuestra máxima prioridad ha sido buscar nuevas fechas para la celebración de ambos. El del teatro Victoria de Monzón será el 12 de junio. Esperamos de corazón que todas y todos los que teníais comprada la entrada podáis y queráis venir ese día. Si no fuera así, aquí mismo os dejamos toda la información necesaria para gestionar la devolución. No sabéis cómo sentimos no poder tocar este fin de semana (con las ganas que tenemos de hacerlo). Gracias por entendernos, apoyarnos y darnos siempre tanto amor y tanta fuerza. Os hemos dicho muchas veces que nuestra vida es la música, pero os aseguramos que sin vosotros nada tiene sentido. No queremos dejar de enviar muchos besos y ánimos a todas las personas que ahora mismo estáis sufriendo los efectos y consecuencias de este este virus y esta pandemia, desando que os recuperéis muy pronto», concluye el grupo