Conexión Perú-Zaragoza

Está considerada una de las grandes promesas (ya casi realidad) del arte aragonés y, ahora, en plena preparación de su nuevo proyecto, ha decidido poner rumbo a Perú, concretamente a Cuzco, buscando la inspiración del país andino, de sus costumbres y sus formas de hacer. Y es que la artista zaragozana Cristina Huarte trabaja en estos momentos en un nuevo proyecto para la Fundación Caja Rural de Aragón, que verá la luz en los próximos meses. Para ello, Huarte (Zaragoza 1988) se encuentra actualmente en la prestigiosa residencia KAI de Perú, conviviendo con otros artistas de distintos países, y trazando lo que será su nuevo proyecto, que tiene previsto presentar en la capital aragonesa el próximo año de la mano de Fundación Caja Rural de Aragón.

La residencia KAI es un centro de arte e investigación que se encuentra situado en el valle sagrado de los incas, en Cuzco, y que tiene entre sus principales objetivos el intercambio de conocimiento entre artistas locales y foráneos. También busca promover el desarrollo de nuevos proyectos creativos de investigación en el marco de todas las disciplinas artísticas.

«La residencia es una gran puerta que se me ha abierto para seguir desarrollando mi carrera artística. Es un lugar con una energía muy fuerte, en este caso la femenina, y eso está haciendo que me conecte más conmigo misma»·, explica la propia Cristina Huarte desde su residencia en Cuzco. La artista también destaca las posibilidades que le está abriendo su presencia en el país andino: «Creo que mi estancia en Perú me va a permitir acceder a otras cosas que están fuera de mi alcance en el día a día».

Cristina Huarte ha accedido a la residencia KAI a raíz de su participación en la última edición de la prestigiosa feria Arco celebrada en Madrid, cuyo país invitado fue Perú y en la que la artista tuvo presencia en el estand del Gobierno de Aragón que en la pasada legislatura decidió volver a la mayor cita del mundo de arte contemporáneo. Fue allí precisamente donde pudo llamar la atención sobre su trabajo artístico.

La zaragozana ha venido cosechando grandes críticas durante su joven carrera, y ha llegado a ser calificada de original y pasional en su pintura abstracta y figurativa. Una vía que también está tratando de explotar de cara a su nuevo proyecto que está pergeñando y perfeccionando en Perú. Hasta el momento una de las grandes exposiciones que ha realizado Cristina Huarte ha sido en el museo Pablo Serrano de Zaragoza donde presentó su proyecto Aún no estás sola de abril a septiembre del 2018.

El resultado de esta nueva apuesta de la pintora está previsto que se pueda contemplar en la propia capital aragonesa a lo largo de los próximos meses, de la mano de la Fundación Caja Rural de Aragón en una línea de, según explica la propia organización, seguir « apostando por los jóvenes talentos y la difusión de la cultura entre sus principales objetivos».