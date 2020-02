Coque Malla, Xoel López y La habitación roja, en el PolifoniK Sound

Cerca de una treintena de grupos y artistas se darán cita en el PolifoniK Sound que este año se celebrará el Barbastro el 26 y 27 de junio. Coque Malla, Xoel López y La Habitación Roja serán algunos de los grupos que actuarán según se ha desvelado en un acto de presentación celebrado en el Museo Diocesano de Barbastro. El PolifoniK volverá a reunir a su público en el recinto ferial en torno a sus dos escenarios, Guara Somontano, el principal, en el interior y Bodega Laus, en el exterior, y a involucrar nuevamente a toda la ciudad, que bailará al son de los disc jockeys en la Terraza Turmeon en un espacio urbano de Barbastro todavía por desvelar. Además, también están confirmados los conciertos de La bien querida, Los punsetes, Cariño, Veintiuno, Ley DJ, Maadraassoo, We are not djs, Glas, Kuve, Novio caballo, Sierra Leona, Basanta, Los flamingos, In Materia, Alex Curreya, Dei Millan, Eleven, Fantasmas amarillos, Oriol Trelles, Dmizu, Idoipe, Sottto y Zoe.

La organización ya lleva más de 600 abonos vendidos a través de su web y numerosos alojamientos de Barbastro y la zona están ya reservados, ya que el festival cuenta con mucho público procedente de otras provincias. Con el objetivo de ofrecer una mayor oferta de alojamientos en Barbastro, una vez más la organización ha llegado a un acuerdo para contar con el Albergue Ermita San Ramón, como el año pasado, y este año como gran novedad, una zona de acampada en el Pabellón de la Merced. Ambas opciones se pueden reservar ya en la web del festival. El año pasado, el festival contó con 4.100 espectadores.