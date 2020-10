El corazón de la jota

Con el objetivo de “entender el pasado de la jota para poder proyectarlo en el futuro”, nace Encuentros en la jota, “un foro de debate para que Aragón recupere la energía, la violencia emocional” del folclore aragonés. Así lo han anunciado en el Teatro Principal, lugar donde se va a desarrollar el ciclo, los directores del mismo, Manuela Adamo y Javier Barreiro, acompañados de la vicealcaldesa del Ayuntamiento de Zaragoza, Sara Fernández; y del gerente del Patronato de las Artes Escénicas de Zaragoza, José María Turmo.

Encuentros en la jota, que celebrará una actividad mensual durante, en principio, los próximos 8, nace también con la intención de apoyar la declaración de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad que se ha solicitado a la Unesco. “Desde hace muchos años, hay una distancia con la jota desde las instituciones y la intelectualidad zaragozana, ha estado fuera de la sociedad culta e intelectual y si ha sobrevivido es gracias al pueblo y a los pueblos”, ha denuncia Javier Barreiro, experto y estudioso de la disciplina, “y ahora, aunque tenemos un caldo de cultivo mejor que hace 50 años conviene aglutinar gente, ideas y proyectos para relanzarla”.

La primera tertulia de Encuentros en la jota se celebrará el 20 de octubre y bajo el nombre de La jota como espectáculo cotidiano en Zaragoza. Hacer visible la jota reunirá a Chema Peralta (director de la Escuela Municipal de Música y Danza), que como ponente hará una alocución de 15 minutos, y a Manuela Adamo, José Luis Yzuel (presidente de la Federación Española de Hostelería) y a Carmelo Artiaga (presidente de la Academia de las Artes y del Folclore de Aragón) que debatirán sobre el tema a abordar desde sus diferentes perspectivas. Esta primera charla la moderará Javier Barreiro quien precisamente se ha mostrado muy crítico con este asunto: “Es algo sorprendente que cuando vienen visitantes de fuera no puedan vivir la jota en directo porque fuera de las fiestas no hay jota. Hoy la jota se enseña, se ensaya pero no se canta en público”.

Los encuentros proseguirán el 4 de noviembre con El hoy y el mañana de la jota cantada, una sesión moderada por Manuela Adamo en la que intervendrán Javier Barreiro (ponente), Nacho del Río, Beatriz Bernad y Plácido Serrano y que contará con la actuación de los propios Nacho del Río y Beatriz Bernad. Además, el último encuentro de este año (solo se han anunciado hasta ahora los de este 2020) estará protagonizado por Javier Barreiro (conductor y ponente), José Felix Tallada (director del Teatro Lírico de Zaragoza), Javier Aguirre (crítico y periodista) y José Pascual Banzo (tenor) bajo el título de La jota en la zarzuela y será el 15 de diciembre.

“Es necesario que se abran foros de debate en torno al folclore aragonés para analizarlo y mejorarlo”, ha explicado la ideóloga del ciclo, Manuela Adamo. En ese sentido, Sara Fernández, ha querido resaltar la idea de que “este equipo de gobierno tiene desde el principio un compromiso claro por la jota y el folclore aragonés porque es necesario divulgar nuestras raíces. Y este ciclo es un paso más en este compromiso”.

Todos los encuentros tendrán lugar en el hall del Teatro Principal y serán de entrada libre hasta completar un aforo que se ha fijado en 75 personas debido a la situación sanitaria y está por definir si habrá que reservar previamente la entrada.