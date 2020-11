Cuando el orden surge del ruido

Agustín Fernández Mallo, en su libro Teoría general de la basura (cultura, apropiación y complejidad), libro que les recomiendo leer si quieren manejarse hoy sin ingenuidad por las artes y las ciencias, anota que «para los sistemas complejos el ruido no solo es inevitable sino que resulta necesario». Mediten sobre el asunto mientras escuchan los artefactos sonoros que les propongo .

Helsinki, París y Nueva York son las escalas que ha hecho Hey, Clockface (Universal), el nuevo disco de Elvis Costello. El Quinteto Saint Germain, Nels Cline (Wilco), Bill Frisell, Michael Lionhart y el imposter Steve Nieve participaron en la grabación. La voz de Costello ahonda en los recovecos de cada canción, subrayada por los notabilísimos arreglos. Hay aquí sugerentes baladas oblicuas mecidas por el jazz, negritud que en ocasiones se traslada al clasicismo de Nueva Orleans y al blues. También oferta Costello destellos de soul-pop, spoken poetry e incluso un perturbador ruidismo chatarrero. Una pieza como The Whirlwind bien podría haber sido escrita y cantada por Bowie, y la canción que da título al álbum rezuma ambientador de cabaret. Gran disco. Y un tipo genialmente complejo este Costello.

Manuscritos medievales, cruceros vintage intergalácticos... El grupo Hen Ogledd (El viejo norte, o sea, ese territorio entre el sur de Escocia y el norte de Inglaterra) se resiste a cualquier taxonomía. ¡Bien por él! Un cruce entre arpa y sintetizadores para un conglomerado pop, free jazz, polifonías medievales, electro funk retrofuturista, sonidos discordantes. Todo eso y mucho más en Free Humans (Weird World / Music As Usual).

Pre-Choreographed (No Format!) es la segunda entrega del pianista japonés Kiki Nakano, quien compone música para ser bailada; para ballet, vaya, pero huyendo de las partituras orquestales, yendo a la esencia del movimiento de bailarines imaginarios. Hace piezas cortas en las que toca directamente las cuerdas del piano, incluye ruidos y efectos electrónicos... La suya es otra mirada.

El de Metz, de Toronto, también es otro meneo. Lo muestra en Atlas Vending (Sub Pop / Everlasting) su cuarto álbum. Algo más melódico (¡ja!) que en apuestas anteriores, Metz se entrega sin compasión al fornicio punk, kraut y noise con resultados realmente excitantes. Y otra cosa: unos Beatles desenfrenados no le habrían hecho ascos a una canción como Framed By The Comet’s Tale. Se puede disentir, claro.

Matt Berninger, vocalista de The National, debuta en solitario con Serpentine Prison (Caroline/ Concord / Music As Usual) un prodigio de arreglos y una tonelada de melancolía bien interpretada. La producción y los apaños son de Buker T. Jones, y piezas como One More o Loved So Little están entre las más arrebatadoras del disco.

Menos espectacular que la música kawali de Nusrat Fateh Ali Khan, pero igual de intensa, la propuesta kayal (imaginación, en árabe y persa) del septuagenario paquistaní Ustad Saami mira hacia el interior. Su canto es como un rezo, una plegaria microtonal sufí y responsorial. A Ustad le acompañan sus cuatro hijos (voces, armonio, tambura y tablas) en Pakistan Is For The Paceful (Glitterbeat), su segundo álbum.

Una discografía abundante da cuenta de la carrera del pianista de Mahón Marco Mezquida. Ya sé que abundancia no es sinónimo de calidad, pero no es el caso. Jazz y folclore se enredan como las cerezas en Talismán (autoedición), el novísimo disco de Marco. Lo ha registrado con acompañamiento atípico (cello y percusiones). Carpe Diem recuerda a Mathissou, de Ray Lema; Lluvia muda está cercana a los modos de Brad Mehldau, El Jardí de ses ànimes plantea un gozoso diálogo piano-cello, y la tradicional Na Cecília es una hermosura. Así, que ustedes mismos.

Carla Fonseca (voz) y Spoek Mathambo (sintetizadores, percusiones y demás) forman el dúo sudafricano Batuk, que está de vuelta con Again She Reigns (Teka Music). O sea, ocho canciones, cada una de ellas inspirada en otras tantas mujeres que han destacado en la Historia de África, y que previamente han sido pintadas en lienzos. No exento de experimentación sonora, el álbum, cantado en inglés y portugués, transita por una suerte de afro-house futurista con textos llenos de sentido.

Un cuarto de siglo lleva en danza el combo Asian Dub Foundation, modelo de activismo musico-político. Ana Tijoux, 47Soul y Greta Thumber (discurseando, no cantando) participan en Access Denied (X-Ray Production), el nuevo disco de la banda. Un par de poderosos instrumentales conviven con la mixtura habitual (que mira hacia las primeras grabaciones de Asian) de punk, dub, drum ‘n’ bass, jazz industrial... y algo de metal con aires indostanís.