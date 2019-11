"Cuando te reconocen en tu ciudad, adquiere otro lustre"

El Festival de Cine de Zaragoza cerró el sábado su 24 edición en la Sala Mozart del Auditorio. En el acto se dieron a conocer los premios de los distintos certámenes y se rindió homenaje a la actriz Luisa Gavasa con el Augusto Ciudad de Zaragoza. También se galardonó a Álex Rodrigo con el Augusto Talento Siglo XXI; a Vladimir Cruz con el Augusto Latino; a Teresa Font, con el Augusto a los Oficios del Cine, y a Aragón Televisión, con el Augusto a la Entidad por su apoyo al audiovisual. A la ceremonia asistieron la vicealcaldesa y consejera de Cultura y Proyección Exterior del Ayuntamiento, Sara Fernández; el gerente de la entidad municipal Zaragoza Cultural, David Lozano, y el consejero autonómico de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, Felipe Faci.

Entre las premiadas, la gran triunfadora de la noche fue Maras, de Salvador Calvo, que recibió el galardón como Mejor corto nacional y el Augusto del Jurado Joven al Mejor Corto. Además, Karma, de Armando del Río fue elegido como mejor corto aragonés; y El jefe de Fernando Tato y Ozo Perozo fue premiado con el Augusto del Público al Mejor Corto.

hermanamiento con cuba/ Esta edición del Festival de Cine de Zaragoza trajo consigo el hermanamiento con el de Gibara (Cuba). Una vía por la que, en palabras del director del festival, José Luis Anchelergues, «la cita zaragozana puede crecer en el terreno del cine independiente». Además, por primera vez en este certamen se entregó el premio Augusto Latino. En esta ocasión, el galardón recayó sobre el actor cubano Vladimir Cruz, quien se mostró agradecido por ser el primero en recibirlo en esta categoría. «Para Aragón, en España,. tengo yo en mi corazón. un lugar todo Aragón, franco, fiero, fiel, sin saña» El actor cubano parafraseó así unos versos de José Martí, «un héroe y poeta que verdaderamente amó esta ciudad», para hablar en Zaragoza en nombre del cine cubano y de Cuba. «Es un honor recibir este premio la primera vez que se entrega, y me gustaría agradecerles por haberme escogido y por la responsabilidad que eso significa para años posteriores. Solo me queda desear que este festival siga adelante y mirando a América Latina como hasta ahora», expresó Cruz.

Por su parte, el director de cine Álex Rodrigo recibió el Augusto Talento Siglo XXI. Rodrigo se mostró agradecido por el premio en el que es el regreso a su ciudad y aprovechó el discurso para reivindicar la igualdad de oportunidades para todos los jóvenes: «Para mí recibir este premio es algo muy especial y muy dulce. Pero si yo me pongo a pensar en la palabra talento, inconscientemente lo siguiente que pienso es en las oportunidades con las que no cuentan algunos jóvenes. Recuerdo con 18 años el tener que irme a estudiar a Madrid. Veía a chavales de escuelas privadas con sus privilegios, y yo tenía cierta rabia y frustración. Pero un día me puse mirar hacia abajo en lugar de hacia arriba y vi a un montón de chavales que no van a tener la oportunidad de estar en un escenario recibiendo un premio. Ojalá si un día nos lo curramos mucho podamos poner la palabra talento en el espejo sin adjetivos y a secas», declaró.

Luisa Gavasa fue una de las protagonistas de la noche. La actriz de películas como De tu ventana a la mía o La novia fue homenajeada por su trayectoria con el premio Augusto Ciudad de Zaragoza: «Recibo este premio con mucha emoción. En mi carrera he recibido muchos premios, y estoy agradecida por ello, pero este para mí es muy especial porque es el de mi ciudad y cuando te reconocen en tu ciudad el premio adquiere otro valor, otro tinte, otro lustre. Estoy profundamente emocionada de que sea el Premio Augusto Ciudad de Zaragoza el que llegue a mis manos. No sé expresarlo mejor, es simplemente pura emoción y gratitud», concluyó Gavasa. H