Un cuarto de siglo de notas altas

Con un concierto que reproduce el mismo programa que el que sonó hace 25 años cuando el Auditorio de Zaragoza abrió sus puertas, comenzará la temporada más ambiciosa de la historia del edificio que para celebrar su cuarto de siglo ha fusionado los Grandes Conciertos de Otoño y de Primavera en un solo ciclo de 18 conciertos (dos de ellos fuera de abono) que apuesta por grandes nombres internacional sin dejar de lado el gran talento local

De hecho, si hace un cuarto de siglo fueron la Orquesta y el Coro Nacional de España los que inauguraron la instalación, en esta ocasión serán la Orquesta Reino de Aragón y el coro Amici Musicae los que interpreten (el 4 de octubre, un día antes de que se cumpla efeméride, en un concierto que no estará incluido en el abono) los Cantos de pleamar, de Antón García Abril y la Sinfonía número 9, de Beethoven, que incluye el Himno de la alegría. Será la primera cita de esta temporada que recibirá a continuación al tenor polaco Piotr Beczala, una de las sensaciones del momento, que, con Sara Tysman al piano, y que recalará en Zaragoza el 29 de octubre.

El piano será otro de los grandes protagonistas de una temporada que, de hecho, vendrá marcada por la presencia de dos grandes estrellas mediáticas como Yuja Wang y Lang Lang que volverán a Zaragoza (ya actuaron en la ciudad con tremendo éxito) el 11 y el 25 de marzo, respectivamente.

Además, tampoco faltará la importante presencia orquestal con los conciertos que ofrecerán formaciones de la categoría de la Symphonie Orchester des Bayerischen Rundfunks el 20 de enero, la Sinfónica de la Radio de Frankfurt diez días después, la Bamberger Symphoniker el 10 de febrero, la de la Academy of St. Martin in the Fields el 16 de marzo, y los de, ya en el tramo final del ciclo, la Sinfónica de Lucerna (17 de abril), la Orquesta de la Radio Noruega (27 de abril) y la Royal Philharmonic Orchestra (18 de mayo).

presencia aragonesa / Además, como tradicionalmente viene sucediendo los últimos años, la Joven Orquesta Nacional de España actuará el 11 de enero y también se vivirá una cita muy especial, la que protagonizará la Orquesta de Cadaqués (habitual en las programaciones del Auditorio) junto al Coro Estatal de Letonia el 10 de diciembre.

La presencia aragonesa, por su parte, viene encabezada, como no podía ser de otra manera dado su larga trayectoria y su éxito internacional, por Al Ayre Español (13 de marzo) pero también pasarán por el Auditorio la Orquesta de Viento del Conservatorio Superior de Música de Aragón Sinfonietta (4 de noviembre), la Sinfónica del Conservatorio Superior de Música de Aragón (2 de diciembre y 24 de febrero, este segundo fuera de abono) y otra de las formaciones más punteras, Los músicos de su alteza que dará un concierto el 17 de diciembre.

abonos / Los abonos para esta larga temporada cuestan 590 euros (platea), 435 (anfiteatro) y 240 (escenario) aunque tienen preferencia los abonados la última temporada a los Grandes Conciertos de Primavera y Otoño. Para el público en general, el plazo para sacarse el abono comenzará el 30 de septiembre.

Además, también existe la posibilidad de abonarse solo a media temporada (8 conciertos, los 16 conciertos están divididos en opción A u opción B) a un precio de 360 euros, 260 euros y 150 euros, respectivamente dependiendo la zona de las localidades. A partir del 21 de octubre saldrán a la venta las entradas para cada uno de los conciertos.