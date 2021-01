Los aragoneses nominados a los Goya hablan sobre sus candidaturas

El 2020 ha sido nefasto en muchos sentidos, pero para el cine aragonés no ha sido un mal año. El acto celebrado hoy para dar a conocer los nominados a los premios Goya lo volvió a confirmar y la comunidad estará muy bien representada en la gala del 6 de marzo. La culpable de esta buena añada no es otra que Las niñas, la película de Pilar Palomero, que ha logrado nueve candidaturas (solo por detrás de Adú, que opta a 13).

El filme aspira a hacerse con un Goya en casi todas las categorías principales: Mejor película, dirección novel, actriz de reparto (Natalia de Molina), guion original, canción original, diseño de vestuario, dirección artística, fotografía y montaje. Además de la propia Palomero, tras las nominaciones hay más talento aragonés: Arantxa Ezquerro, al frente del vestuario, y Carlos Naya, como autor del tema Lunas de papel que cantan las niñas en el coro al comienzo y al final de película. La representación autonómica se cierra con Javier Macipe, que vuelve a entrar en la pugna por el mejor cortometraje con Gastos incluidos.

No es de extrañar que Palomero esté en una nube estos días. «Estamos muy contentos y también sorprendidos, porque no esperábamos todo lo que está sucediendo», reconocía la realizadora zaragozana el domingo a este diario. El premio Forqué que recibió el sábado aún le ha dado más ganas por seguir trabajando y hoy, tras conocer sus nueve nominaciones, ya pensaba en su próximo trabajo La maternal, un filme sobre la maternidad en mujeres jóvenes y que se presentará en la sección Talents de la Berlinale. «No sé que sucederá en el futuro pero tenemos muchas ganas de seguir y ojalá haya un público para verlo», ha dicho a Efe en la sede de la Academia tras el anuncio de las candidaturas.

Respecto a la gala del próximo 6 de marzo, asegura no pensar mucho en ello «para no hacerme ilusiones», aunque sí destaca que «esta candidatura engloba el trabajo de todo el equipo que hay detrás». Muchos de ellos eran aragoneses, como el de peluquería y maquillaje o el de vestuario. Este último, encabezado por la zaragozana Arantxa Ezquerro, opta de hecho al Goya al mejor diseño de vestuario. «Fue un placer trabajar con Pilar porque nos entendimos genial desde el primer momento, y todo lo que está sucediendo con la película es increíble», ha reconocido Ezquerro.

La aragonesa, que ya estuvo nominada en los Premios Gaudí por La novia y tiene dos Simón, lleva 20 años vinculada al diseño de vestuario en producciones de cine, teatro y televisión. «Empecé con Una de zombis de Lamata y desde entonces no he parado», ha destacado Ezquerro, que ha explicado que para Las niñas se documentó sobre todo con fotos de la época de su entorno y del de Palomero: «Queríamos que fuera lo más creíble posible».

Carlos Naya es otro de los aragoneses nominados. Compuso el tema Lunas de papel, que juega un papel importante en el filme porque suena para abrirlo y cerrarlo en las voces de las protagonistas. Naya, que también ha compuesto melodías para programas de televisión, reconoce sentirse «emocionado y sorprendido» por la repercusión que está teniendo el filme.

El otro aragonés nominado, Javier Macipe, no es nuevo en estas lides ya que ya estuvo nominado por Os meninos do rio aunque finalmente no ganó el Goya: «Lo hemos estado viendo todo el equipo por Zoom y ha sido muy emocionante ver sus caras», ha explicado un Macipe que se declara, ante todo «optimista en la vida». Quizá por eso, no ha dudado ante la pregunta de si espera llevarse el cabezón a casa: «Sí, no es que considere mi corto mejor que los demás porque esto es cuestión de gustos pero creo que está al nivel para poder ganar. Si yo no lo creo, mal iríamos...», ha asegurado antes de entrar en su primera nominación: «Esto demuestra que aquello no fue suerte, y sobre todo nos da ánimo y confianza. El artista siempre se mueve en un terreno de lo desconocido y siempre dudas de tu talento y eso es bueno pero también que haya cosas que te den confianza». Macipe se encuentra preparando su película La estrella azul sobre Mauricio Aznar, cuyo rodaje tuvo que parar a causa de la pandemia de coronavirus.

También respira Aragón Uno para todos. El filme de David Ilundain se rodó en Caspe y está basado en una historia real acaecida en Monzón. Su actor protagonista, David Verdaguer ha conseguido también una nominación.