Desmontando cuentos

«Lo primero que pensé cuando leí Cenicienta es que era imposible». La francesa Anne Simon relataba así su primera experiencia con uno de los cuentos más tradicionales desde la infancia: «Es que, ¿cómo se iba a enamorar del príncipe así de repente? No podía ser». Flavita Banana, a su lado habló de su experiencia con La princesa y el guisante: «En cuanto lo leí pensé que yo ni notaría el guisante ni nada así que pensé que era algo raro». Elisa McCausland fue la encargada de moderar la mesa redonda Cuentos de hadas: manual de deconstrucción de la que se cayó a última hora Raquel Riba Rossy.

«No creo que haya que borrar o reinterpretar los cuentos clásicos –dijo contundentemente Flavita Banana. Hay que escribir unos nuevos, la Historia no hay que borrarla pero sí explicar que cuentos como Caperucita Roja están bañados del pensamiento patriarcal. Entonces,lo que hay que hacer es que la culpa no es de ella por ir al bosque sola sino de lobo. No es tan difícil...». Algo en lo que estuvo de acuerdo Anne Simon: «Pienso igual, que hay que ir hacia delante, crear algo nuevo. Y eso que yo hablo mucho de mitología pero es hora de superar esa etapa de dominación».

Y eso se consigue, aseveró Flavita Banana, «conociendo. Yo tuve una relación muy tóxica pero no supe que era así, machista y dominante, hasta que me introduje en el feminismo con 25 años. Es momento de conocer», resaltó.

Flavita Banana y Anne Simon son solo dos de las mujeres que este año participarán en un Salón del Cómic de Zaragoza (cuyo alabado equipo organizativo, por cierto, es exclusivamente femenino) que va a contar con más presencia de dibujantas y guionistas que nunca. Solo ayer, a ellas dos hay que sumar que estuvieron firmando Aroha Travé o Julia Madrigal. Esta última, a su vez, también formó parte de la mesa redonda Dibujantes en el mercado internacional. La madrileña es una de las españolas que tiene en su haber un premio Eisner (considerado el Oscar del cómic) y lo ganó precisamente este mismo año.

Y es que, aunque siempre se ha relacionado el género del tebeo con una autoría y un público mayoritariamente masculino, las cosas están cambiando mucho. De hecho, la nómina de mujeres que pasarán por la sala Multiusos del Auditorio de Zaragoza estos días como protagonistas no concluye aquí. Hoy sábado se espera a la oscense Mamen Moreu, Elisa Riera, Laura Pérez, Laura Suárez, Ana Belén Rivero, Susanna Martín y Cristina Hombrados sin dejar de lado la siempre presencia de aragonesas en los diferentes estands de las editoriales autóctonas como puedan ser Iru, Laura Rubio o Sara Soler.

La jornada de coloquios había arrancado a las 17.30 horas con la mesa redonda El cómic como recurso didáctico moderada por Julia Rigual y con la presencia del Proyecto ZAS (Red de centros aragoneses por el uso del cómic en las aulas) representado por sus artífices, tres mujeres también, Eva García-Bajo, Uxúe Arbe y Victoria Salvo, que explicaron las bases en las que se sustenta este innovador proyecto educativo.

Es, por tanto, ya un hecho innegable que las mujeres están en el sector del cómic para quedarse y mostrar su importante valía. El Salón del Cómic de Zaragoza de este año va a ser una buena muestra de ello.