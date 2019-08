Diecisiete películas pugnarán por la Concha de Oro

Un total de diecisiete películas competirán por la Concha de Oro en la 67 edición del Festival de Cine de San Sebastián, entre las que figuran trabajos de la directora británica Sarah Gavron, la polaca Malgorzata Szumowska y la francesa Alice Winocour, así como del realizador tibetano Sonthar Gyal.

Entre las incorporaciones al listado de filmes que se disputarán el máximo galardón se encuentra Rocks, de Sarah Gavron (Reino Unido, 1970), escrita por las guionistas Theresa Ikoko y Claire Wilson a partir de una historia sobre una adolescente que teme ser apartada de su hermano pequeño si las autoridades descubren que viven solos.

Malgorzata Szumowska (Cracovia, 1973), que en 2015 recibió el Oso de Plata en Berlín por Cialo (Cuerpo) y en 2018 el Gran Premio del Jurado de ese festival por Mug presentará en San Sebastián The Other Lamb, centrada en una joven seguidora de una religión alternativa.

El trío de realizadoras europeas que se incluye en la Sección Oficial se completa con Alice Winocour (París, 1976), que presenta Proxima, un filme en el que dirige al actor estadounidense Matt Dillon (Premio Donostia 2006) y Eva Green, que encarna a una astronauta que vive sola con su hija.

Tras competir en Locarno en 2011 con su primer filme (The Sun Beaten Path) y en 2015 en Berlín con el segundo, (River), Sonthar Gyal (Tíbet, 1974) realizó el año pasado Ala Changso, con la que obtuvo el Gran Premio del Jurado y el premio al mejor guion en Shangai. El realizador acude a San Sebastián con Lhamo and skalbe, protagonizada por una pareja que no puede casarse debido a su pasado.

También competirá por la Concha de Oro el portugués Gonçalo Waddington (Lisboa 1977), que cuenta con una dilatada carrera de dramaturgo y actor en Portugal. En su primer largometraje Patrick cuenta la historia de un joven portugués de 20 años que vive en París.

Pacificado, del brasileño Paxton Winters, narra la amistad entre una adolescente y un traficante recién salido de la cárcel, con el control policial de las favelas en los Juegos Olímpicos celebrados en Brasil como telón de fondo.

Estos seis títulos forman parte de una Sección Oficial en la que estarán las últimas películas de Alejandro Amenábar (Mientras dure la guerra), Louise Archambault (Il pleuvait des oiseaux), Aitor Arregi, Jon Garaño y Jose Mari Goenaga (La trinchera infinita), James Franco (Zeroville), Belén Funes (La hija de un ladrón), Roger Michell (Blackbird), Guillaume Nicloux (Thalasso), José Luis Torres Leiva (Vendrá la muerte y tendrá tus ojos). También optarán a la Cocha de Oro Ina Weisse (Das Vorspiel), Adilkhan Yerzhanov (A Dark Dark Man) y David Zonana (Mano de obra).