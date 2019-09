Diez superescritores que hacen brillar las series modernas

Las series no serán novelas, pero cada vez se parecen más a ellas, en parte porque las escriben las mismas personas. A continuación, diez grandes autores que están dejando su huella en la ficción audiovisual contemporánea.

1. Megan Abbott

En sus novelas, casi todas inéditas en España, Abbott suele servir tramas adictivas mientras explora la complejidad de la amistad y la rivalidad entre mujeres. Si buscan argumentos sobre mujeres muertas, busquen en otra parte: sus complicadas heroínas están sumamente vivas. Veáse a las competitivas animadoras de 'Dare me', en breve una serie con la propia autora como productora y guionista. Antes de esta oportunidad, Abbott había sido requerida para aportar perspectiva femenina a 'The Deuce'.

2. Michael Chabon

El salto de este premio Pulitzer de novela a la saga 'Star Trek' de la que dirigirá la octava serie, centrada en Picard es bastante sorprendente y, a la vez, nada en absoluto. Chabon cambia de trabajo, pasa de uno solitario a uno colaborativo, pero no de gustos ni preocupaciones: ha escrito ficción especulativa, cómics, canciones de Mark Ronson Es decir, debe ser el más pop de los escritores estadounidenses 'de prestigio'. Antes de 'Star Trek: Picard', ha coescrito el excelente drama criminal 'Creedme'.

3. Gillian Flynn

Esta brillante autora criminal tampoco está interesada en dejar a la mujer en víctima, como sabrán los muchos lectores de 'Perdida', adaptada al cine por David Fincher. Sus otras dos novelas también han saltado a la pantalla: 'Lugares oscuros' como olvidable película y 'Heridas abiertas' como fascinante miniserie de HBO. Ella misma se encargó, en parte, del guion de esta última; de ahí la profundidad de su retrato de personajes. Ahora es única guionista y showrunner del remake estadounidense de la británica 'Utopia'.

4. A. M. Homes

La maestra del realismo sucio empezó a escribir para televisión a mediados de la década pasada: un par de capítulos de 'L.'. Luego vino un proyecto de serie para HBO, 'The Hamptons', que nunca llegó a hacerse realidad. Tras la publicación en el 2012 de la novela 'Ojalá nos perdonen', ha trabajado medio calladamente para las series 'Falling water', creación de Henry Bromell ('Rubicon') sobre tres personas que viven partes separadas de un mismo sueño, y 'Mr. Mercedes', en la que también participa Dennis Lehane.

5. Dennis Lehane

El escritor criminal bostoniano empezó en televisión, como Pelecanos y Price, en las filas de 'The wire', en la que escribió tres capítulos e hizo un papel en un cuarto. Después se encargó de un episodio de 'Boardwalk Empire' y del grueso de 'Mr. Mercedes', basada en la novela de Stephen King sobre el juego de ratón entre un policía retirado y un asesino. Además de todo esto, está lo que nunca pudo ser: 'Ashecliffe', serie sobre el universo de su novela 'Shutter Island', o la versión yanqui de la irlandesa 'Love/Hate'.

6. Lisa Lutz

Esta autora de novela negra es conocida, sobre todo, por crear a los Spellman, esa familia en la que todos los miembros son detectives privados. Su saga ya va por las seis entradas, de las cuales solo se ha publicado aquí la primera: 'Spellman & asociados', durante un tiempo proyecto de cine. Simon y Pelecanos la ficharon para 'The Deuce' porque no querían que solo escribieran tipos hetero de mediana edad. Lutz aportó su punto de vista durante las dos primeras temporadas, además de escribir el episodio 'Veo dinero'.

7. Walter Mosley

El creador del detective privado Easy Rawlins, uno de los personajes más reverenciados de la novela negra contemporánea, flirteó con la televisión ya en los noventa y dosmiles, pero ha sido en los últimos años cuando ha pasado a fichar en salas de guionistas. Ha escrito tres episodios de 'Snowfall', la serie cocreada por el fallecido John Singleton, y formado parte (brevemente) del equipo de 'Star Trek: Discovery', del que se vio obligado a marchar tras usar el término 'negrata' mientras recordaba una anécdota.

8. George Pelecanos

La novelista criminal Laura Lippman casi ordenó a su por entonces novio desde el 2008 esposo David Simon que leyera la séptima novela de Pelecanos, 'The sweet forever'. Y el antiguo reportero se encontró casi con un alma gemela: otro escritor decidido a explicar con meticulosidad y paciencia, aunque desde la ficción, lo que sucede en los barrios marginales de Estados Unidos. Dejando aparte algún episodio de 'The Pacific' o 'Bosch', Pelecanos ha desarrollado su labor televisiva siempre al lado de Simon.

9. Tom Perrotta

El cineasta Alexander Payne se hizo con los derechos para adaptar 'Election' antes de la salida del libro. Y el resto, como suele decirse, es historia. Perrotta y sus visiones satíricas de la sociedad han conquistado a lectores y espectadores de todo el mundo. Muy proteccionista con su obra, se encargó de adaptar 'Juegos de niños' para el cine y colaboró con Damon Lindelof en la traslación de 'Ascensión' a la tele ('The leftovers'). Ahora es único showrunner de 'Mrs. Fletcher', esperada adaptación de 'La señora Fletcher'.

10. Richard Price

Tras escribir guiones cinematográficos desde los 80 ('El color del dinero', 'Melodía de seducción'), Price se pasó a las series de la mano de David Simon, para quien escribió cinco episodios de 'The wire'. En el 2012, creó de su propia mano la algo ignorada pero interesante 'NYC 22', y cuatro años después, 'The night of', basada en la primera temporada de la británica 'Presunto culpable'. Su último trabajo es la adaptación para HBO de 'El visitante', la novela de Stephen King sobre un entrenador de béisbol juvenil al que acusan de asesinato.