Disney censura un beso entre dos mujeres en Singapur y Oriente Próximo

El noveno episodio de 'Star Wars' o 'La guerra de las galaxias' contiene una escena en la que puede verse a dos mujeres besándose, mostrando así, por primera vez, la realidad LGBTI.

Dicha secuencia de 'Star wars: El ascenso de Skywalker' - 'Star Wars: the rise of Skywalker' en su versión original- no se ha visto en todo el mundo, puesto que ha sido censurada en Singapur, Dubái y el resto de los Emiratos Árabes Unidos.

((Atención: esta noticia contiene 'spoilers'))

La escena en cuestión muestra a dos personajes femeninos, miembros de la Resistencia, dándose un beso en los labios en un momento de celebración. Es una breve imagen y su presencia es más un guiño como forma de apoyo a los fans LGBTI.

Sin embargo, eso no evita que vaya a ser recortada, especialmente en zonas como los Emiratos Árabes Unidos, donde la homosexualidad está castigada con la pena de muerte.

Esta versión recortada, en la que solo se ve un abrazo entre las dos mujeres, es la que se ha difundido en Singapur y el resto de los países de Oriente Próximo, como Arabia Saudí o Catar, países donde también está castigada la homosexualidad (la bisexualidad y la identidad de la gente transexual ni se contempla) con pena de muerte.

SIN CORTES EN CHINA

Sin embargo, en China la escena ha podido pasar la censura del Gobierno comunista. Según NBC News, la película ha podido verse sin cortes, dejando "perplejo" al público, al provocar divisiones entre los espectadores. La homosexualidad, bisexualidad y transexualidad son temas tabú en el país asiático.

Aunque en China la homosexualidad no esté perseguida con penas de cárcel, la censura continúa prohibiendo y eliminando cualquier referencia al colectivo LGBTI en películas extranjeras. Por ejemplo, a 'Bohemian Rhapsody' le eliminaron diez minutos de metraje para poder proyectarla en cines.

La escena, al ser una secuencia tan breve, ha provocado algunos comentarios escépticos del colectivo, al considerarla una visibilidad "muy limitada". No obstante, la mayor parte de la recepción ha sido positiva.