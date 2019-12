Doble cita con Carolina Durante

Han sido la banda del año. Los madriñelos Carolina Durante han conseguido atraer, con un estilo que camina entre el rock, el punk y el pop, a toda una legión de seguidores. También en Zaragoza donde no ofrecen un concierto, sino dos, hoy y mañana, en Las Armas, para presentar el que es su primer disco homónimo.

Diego Ibáñez (voz), Martín Vallhonrat (bajo), Juan Pedrayes (batería) y Mario del Valle (guitarra) conforman este grupo al que canciones divertidas y de tono desenfadado como La noche de los muertos vivientes,​ Cayetano​ o El himno titular​ les han abierto las puertas a algunos de los festivales más importantes del país. Ofrecen, como decíamos, dos conciertos en Zaragoza, hoy a las 22.30 y máñana, a las 19.30 horas.

Otra cita destacada de este sábado está en el Teatro de las Esquinas, donde Lagata Reggae Festival cierra el año con un gran evento en el que destaca Morodo, referente del reggae y hip hop en castellano, como cabeza de cartel. El artista español más internacional de la música jamaicana, con 20 años de carrera, presentará todos sus éxitos acompañado de su banda Okoumé Lions. Abrirá la sesión Zeri Kruger. El concierto comienza a las 21.00 horas.

Pero no son las únicas citas musicales para hoy, pues si de algo puede presumir la capital aragonesa es de la programación de sus salas. Así, los zaragozanos White Coven protagonizan un acústico matinal, a las 12 horas, en el Rock & Blues, para presentar la edición en vinilo de su último disco Overseas.

En la sala Creedence está, a las 22 horas, Juan Villalonga. Después del intimista Un día en Aberdeen, el castellonense vuelve con Una noche en Shinjuku, esta vez en formato LP, pero adentrándose en un estilo más folk nada convencional y huyendo de los ritmos más habituales en la música actual. ​Está inspirada en el barrio de Tokio que da nombre al disco y en el que se encuentra el barrio rojo de la capital japonesa.

Pero hay más. El dúo de rap DirtyPorko y Crie930 estrá en la sala Zeta; En La lata de bombillas actúa Camellos, una banda de popunk garajero cuyo primer LP Embajadores, expresa por completo toda su filosofía musical: crítica social, burla gamberra y un estilo garaje. Su lanzamiento más reciente es el EP Arroz con cosas. Abrirá el concierto la formación oscense Will Spector y Los Fatus. También Culo y Supernaut estarán en La ley seca, y los metaleros Iron Maños, en La casa del loco. H