Es su primer proyecto en solitario, en el que además de protagonizarlo, firma el texto y codirige junto a Ana García. Yolanda Blanco, de la mano de Factory Producciones y Hello Yoly, estrena este jueves (20.30 horas) en el Teatro del Mercado Esperando al karma, que permanecerá en cartel hasta el domingo.

«En principio no es un monólogo ya que la idea es que estuviéramos en el escenario Ana y yo», asegura la actriz; sin embargo es ella la única intérprete, aunque encarna varios personajes. «El concepto karma está presente en toda la obra», pero no en sentido literal, sí en la forma «de hacer las cosas y es que somos lo que pensamos y según lo que pensamos sí que se da mal rollo».

Blanco es la doctora White, una famosa médica que no tiene nada de empatía con sus pacientes, es incluso «agresiva» quizá debido al estrés ya que los enfermos van pasando por la consulta, a lo que se une sus problemas personales. La cuestión es que «muere de forma idiota» y se pregunta «¿qué pasa cuando uno muere? ¿el karma vuelve o no?», explica la actriz.

Yolanda Blanco preestrenó Esperando al karma hace aproximadamente un año. En este tiempo, «la comedia ha crecido» y también «las improvisaciones, porque tengo más experiencia». De lo que la autora está segura es de que «conecta con el público», ya que va a viajar con ella por el túnel que separa la vida de la muerte para así hablar con los señores del juicio final para que le permitan volver. Y además, «garantiza la risa» y el feedback con los asistentes, «aunque no los saco» al escenario.

SENSACION DE «VÉRTIGO» / Yolanda Blanco está sola en el escenario, algo que en principio le da un poco de «vertigo» porque el suyo es un proyecto pequeño. Contar con Ana García en la codirección le ha ayudado ya que «el director tiene que mirar desde fuera y dar una mirada global». Pero además cuenta con la escenografía de Laura Sanz («tres biombos en lso que se proyectan dibujos de diversas situaciones»), el maquillaje de Ana Bruned, el vestuario de Arantxa Ezquerro y Andrés Jarabo, la iluminación de José A. Royo, la fotografía de Gabriel Latorre y José Videgaín, entre otros.

Asegura que esta producción y su presencia en el Mercado ya estaba «prevista desde hace tiempo» pero esta aventura en solitario contrasta con la obra en la que acaba de participar durante las Fiestas del Pilar, donde ha ejercido de maestra de ceremonias en el Nuevo Cabaret Shanghai en Arbolé.

Además, actualmente es una de las caras del programa de humor Oregón TV; ayudante de dirección, producción, guion y dirección actoral en diversos programas de Aragón TV en colaboración con Delrío Comunicación y acaba de estrenar su faceta como ayudante de dirección en el montaje Los mejores hermanos, de Daniel McIvor, dirigido por Mario Ronsano.

La obra podrá verse hoy, mañana y pasado, a las 20.30 horas; y el domingo, a las 19.00 horas. El precio es de 12 euros, aunque hoy hay función bonificada, por 8 euros.