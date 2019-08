«El drama profundiza en el mensaje y la comedia aligera»

La nueva tragicomedia del sevillano Santiago Amodeo aterriza en Tarazona. El director presentó ayer Yo, mi mujer y mi mujer muerta en el Festival de Cine de Tarazona y el Moncayo Paco Martínez Soria. En el filme aparecen caras tan conocidas como la de Óscar Martínez, «primera espada del cine mundial», según Amodeo. Un reparto que completan los actores Carlos Areces e Ingrid García-Jonsson. Un elenco de dos países diferentes, España y Argentina, con «una relación muy estrecha», sostiene el director. Esta es la primera vez de Amodeo en el Festival de Tarazona aunque ya lo conocía de oídas. El cineasta reconoce que le sorprendió la llamada para participar en el certamen ya que Yo, mi mujer y mi mujer muerta juega mucho con el drama: «Quizá es más drama que comedia, pero juego con los dos géneros», afirma. Como Amodeo suele decir: «El drama ayuda a profundizar en el mensaje y la comedia a aligerarlo». Por ello, esta película tiene un «un toque un poco negro», añade. Cuando el público acude a un festival de comedia sabe qué tipo de películas verá: «Por eso me siento ligeramente incómodo, creo que la gente no va a recibir exactamente lo que espera», aclaraba el cineasta antes de la presetnación de su película. No obstante, se muestra «encantado» con su participación.

El filme surgió de su investigación sobre el duelo y poco a poco le fue dando forma hasta acabar escribiendo el guion de una película que, afirma, necesitaba dos países. En principio el país extranjero escogido iba a ser Gran Bretaña, pero Amodeo cambió de opinión por la diferencia de idioma. Aunque se dice que uno de los objetivos del cineasta era retratar el lujo en Marbella, Amodeo aclara que la presencia de esa ostentación se debe a que «al protagonista le venía bien entrar dentro de ese ambiente porque era meter al personaje en un mundo en el que no se siente cómodo», apunta. El director sevillano viene de cosechar un gran éxito nacional con su anterior película ¿Quién mató a bambi? (2014), por la que recibió el galardón al mejor director en los premios ASECAN.

COMIENZAN LOS CORTOS// El Certamen Nacional de Cortometrajes de Tarazona se estrenó este domingo 18 de agosto y continuará hasta el viernes. Son 56 cortos que se proyectarán en el Teatro de Bellas Artes de ciudad, y de los que cinco son aragoneses: El tesoro y Anónimo, ambos de Néstor del Castillo y Marisa Lafuente; El síndrome del Ártico, de Borja Echevarría; Gastos incluidos, de Javier Macipe; y Robarte una noche, de Fernando Vera. Por cuarto año consecutivo el cortometraje ganador será preseleccionado para el Goya al Mejor cortometraje de ficción en su próxima edición, además de recibir un trofeo y 1.500 euros en metálico. El vencedor también optará como candidato al Mejor cortometraje de los premios José María Forqué. Un honor que se otorgará en la gala de clausura del próximo domingo 24 de agosto.