«El escenario es peligroso, nunca se sabe qué ocurrirá»

Juan y Mariana van relatando al público una secuencia de escenas que tiene que ver con su matrimonio y la relación que mantienen después de su divorcio. En un ámbito atemporal y sin referencias concretas a ninguna época, se entregan a un juego en el que son actores y personajes, traspasando la cuarta pared y haciendo cómplices a los espectadores. Juan y Mariana son Ricardo Darín y Andrea Pietra en la obra Escenas de la vida conyugal, dirigida por Norma Aleandro y escrita por Ingmar Bergman (estrenada en 1973 como serie, película y obra de teatro) y que el actor argentino lleva representando desde el 2014.

Este miércoles vuelve a Madrid con ella, por tercera vez (ahora a los Teatros del Canal) para luego iniciar una gira española que les traerá al Palacio de Congresos de Zaragoza del 24 al 25 de octubre y cuyas entradas están ya a la venta en la web de Ibercaja por un precio que oscila entre 30 y 55 euros. También visitarán Valencia, Palma de Mallorca, Bilbao y Barcelona.

Para el intérprete, este Escenas de la vida conyugal es una función «nueva» porque la acción dramática siempre lo es. «El escenario es vertiginoso y peligroso, nunca se sabe lo que puede ocurrir», ha dicho este lunes durante la presentación. «La única razón por la que hay que ver de nuevo esta obra es por esta mujer –Pietra, su tercera compañera en escena–, una gran actriz que todos los días cambia la pieza», ha bromeado. Y es que se trata de una producción que está «en movimiento, está viva. Todos los días tiene una resignificación y eso hace para mí especialmente atractiva cada función, porque no sé con qué va a salir. Recomiendo que vean esta pieza solamente para que vean qué hace ella».

Por su parte, Andrea Pietra cree que el público encontrará en ella «muchas cosas que conocen y van a sufrir, a reírse y luego a charlar largo y tendido sobre ella». «Es un texto extenso e intenso», ha indicado Darín, que ha revelado que cuando Aleandro le habló de la obra le previno de que se asombraría de que «en cantidad de ocasiones la gente se reiría en momentos trágicos, porque es una especie de catarsis». Los conflictos que el autor plantea a lo largo de la obra están puestos de forma tal, que el público se ríe a carcajadas de situaciones que ocultan un gran dramatismo, en unas ocasiones porque se sienten identificados, en otras porque ven esas situaciones muy lejanas y el algunas, porque ya las han vivido.

Darín no aplica «absolutamente nada» de su experiencia matrimonial a la obra y ha reconocido que «con el tiempo» ha aprendido a no ser tan duro con su personaje: «es bastante egoísta pero también es muy coherente. Tiene un nivel brutal de honestidad».

La gira de Darín coincidirá con la celebración del Festival de Cine de San Sebastián, donde el argentino presentará, en la sección oficial pero fuera de concurso La Odisea de los Giles, que optará a los Goya.