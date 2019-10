«El funeral está basado en actrices que he conocido»

«No es Shakespeare, es una función divertida, inteligentemente divertida, hecha por jóvenes y para jóvenes, aunque los mayores también se sienten identificados». Así define Concha Velasco la obra El funeral, que este miércoles ha estrenado en el Teatro de las Esquinas y que permanecerá en cartel todas las fiestas, hasta el 20 de octubre, con funciones de miércoles a domingo y doble los sábados.

Velasco interpreta a Lucrecia Conti, la actriz más importante del cine, el teatro y la televisión de España, que acaba de fallecer. «Esta señora exige a su familia que para heredar, el velatorio tiene que ser en un teatro» y el elegido es «el Teatro de las Esquinas, pues cada día es el funeral». ha asegurado la actriz; quien ha querido hacer hincapié que el personaje «no somos ni Lina Morgan ni yo, que se ha dicho, está basado en muchas actrices que hemos conocido».

Todo cambia cuando los asistentes quedan encerrados en el teatro porque el fantasma de Lucrecia se aparece para despedirse a lo grande, porque tiene asuntos que resolver con muchos de los que están presentes; quizá también con el público, que participa en la función.

Junto a ella, en escena están los actores Jordi Rebellón, Irene Gamell (ayer la acompañaron en la presentación en Las Esquinas), Ana Mayo y Emmanuel Medina, «un equipo maravilloso», según Velasco, «un equipo de primeros actores».

«UN DIRECTOR MUY DURO» / Rebellón considera que El funeral es una «comedia sobrenatural que no tiene otra pretensión que el de que la gente se divierta, que ya sufrimos bastante en el día a día». Él interpreta al «representante» de la diva que, aprovechando que en el velatorio hay público, «intentará ganar dinero, aunque siempre con cariño».

Irene Gamell, por su parte, es Maite, la nieta de la diva, «de las dos hermanas es la pequeña, un ser inocente, que vive en su mundo de flores y que está enamorada de su primo, aunque no sabemos si es su primo o no, y hasta ahí puedo decir», ha señalado, para añadir que «quiere mucho a su abuela, pero también quiere ver qué le toca» de la herencia.

El autor de la obra es Manuel M. Velasco, hijo de Concha Velasco. «Trabajar con él ha sido más duro que trabajar con otros», ha reconocido, porque «no nos permite salirnos del texto. Es muy exigente, quizá más por responsabilidad, pero realmente ha sido muy duro conmigo en los ensayos», ha dicho, aunque también sabe que «soy una actriz difícil en los ensayos, y exigente con los directores». Le trata como una más, con la «única diferencia de que me llama madre, pero claro como me va a llamar...», ha afirmado la intérprete con humor.

CLAVE DEL ÉXITO / Concha Velasco lleva toda la vida sobre los escenarios. Quizá la clave del éxito sea que piensa «en el público que que ha comprado la entrada de forma anticipada», así que «no puedo pedirle nada, solo darle», señala. «Si me ha ido mal la vida ha sido por mi culpa» y eso significa que «el publico tiene que pensar que es la primera y la última vez de nuestra vida», afirma.

Es la primera vez que actúa en el Teatro de las Esquinas, aunque es una habitual de Zaragoza. De niña porque su padre fue profesor del rey emérito; y como bailarina estuvo en el Teatro Principal y en los desaparecidos Teatro Argensola y Fleta. Se define como «del Real Madrid, del Homiguero, de Buenafuente, de la que soy su tercera madre, y de la Virgen del Pilar», aunque no podrá disfrutar mucho de las fiestas por los achaques de la edad, lo que no evita que siga trabajando. Con El funeral estará hasta marzo del 2020 y su hijo ya está escribiendo otra obra de teatro que protagonizará; y cada lunes graba su Cine de barrio; y está en pleno rodaje de la próxima temporada de Las chicas del cable.

Rebellón también tiene una curiosa relación con la ciudad, ya que él de Barcelona, hace 30 años decidió casarse en Zaragoza, porque con la que contrajo matrimonio en los juzgados era de Madrid. Y Gamell cuenta con «dos amigas de toda la vida» en la capital aragonesa.