El jovencito Frankenstein llegará a Zaragoza en noviembre

Tras el éxito arrollador en su estreno en Madrid, la comedia musical El jovencito Frankenstein llega a Zaragoza. El espectáculo, producido por Letsgo y dirigido por Esteve Ferrer, se representará en el Palacio de Congresos de la Expo desde el 21 hasta el 24 de noviembre. Las entradas pueden adquirirse ya en la web www.eljovencitofrankenstein.com, por un precio que oscila entre los 31,50 y los 51,50 euros. El papel protagonista lo encarna Víctor Ullate Roche.

Con libreto del reconocido cineasta y comediante Mel Brooks en colaboración con Thomas Meehan, la comedia musical está basada en la delirante película homónima que Brooks dirigió en 1974 y cuenta con la colaboración musical especial de la directora y coreógrafa, Susan Stroman.

La película de Mel Brooks es un homenaje a las adaptaciones cinematográficas de la novela de Mary Shelley, Frankenstein, y más concretamente a las producidas por Universal en los años 1930. En el filme se utilizan incluso las mismas piezas de laboratorio usadas en la película Frankenstein de 1931.

Esta adaptación incorpora el estilo de la gran pantalla sumando además características teatrales, con melodías tan memorables como The Transylvania Mania, He Was My Boyfriend y el mítico Puttin’ On The Ritz.