Elem lanza 'Si tú', un adelanto de su nuevo trabajo

Elem, uno de los talentos más prometedores del actual panorama musical aragonés, bajo cuyo seudónimo se esconde Laura Cebrián, acaba de publicar un adelanto en forma de videoclip de uno de los temas, Si tú, que formará parte de su nuevo trabajo discográfico, que ya ha grabado.

El vídeo ha sido realizado y dirigido por Dani Calavera bajo la producción de Erizo Music y sobre la canción ha que señalar que ha sido grabada y mezclada por Rafa Domínguez en La cafetera atómica de la capital aragonesa. Junto a Elem en la voz y el piano, David Celorrio toca la guitarra española en la canción mientras que al mando de las guitarras eléctricas están Andrés MacMalo y el propio Rafa Domínguez, al bajo Raúl Baquedano y a la batería Joss Mayoral.

Elem publicó en el 2019 su primer trabajo discográfico titulado Lapso del que destacaba la variedad y riqueza musical en los seis temas que lo componían. Además, la zaragozana ha destacado también por los covers de canciones famosas que cuelga en sus redes sociales y en Spotify, entre las que destacan, por ejemplo, su versión de Bella Ciao o de uno de los temas que aparece en la serie Gambito de dama, I can’t remember love, de Anna Haus. La zaragozana también ha colaborado con The Kleejoss Band en la canción conjunta Monsters in the closet y ha puesto voz a la campaña publicitaria de Aragón Radio, Eres parte de mí.