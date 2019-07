Cosas que los Emmy deberían no olvidar

Sabemos que es tarde para hacer despertar a votantes indecisos (las urnas se cerraron el 24 de junio), pero divirtámonos recordando algunas series e intérpretes que no deberían faltar entre las nominaciones a los Emmy, que se anuncian mañana.

Un drama: ‘Sucesion’

La creación de Jesse Armstrong pudo generar dudas al principio (¿nos debía hacer gracia el cinismo y la avaricia de ese 1% que arruina las vidas al 99%?), pero se reveló como un drama brillante, unas veces cruelmente cómico, otras, dolorosamente emotivo. Ya se sabía, pero Succession lo cuenta con especial pericia: el dinero no da la felicidad ni te libra de los problemas con papá.

Una comedia: ‘Fleabag’

Simplemente, la mejor serie estrenada en lo que llevamos del 2019; y a menos que suceda un milagro, en todo el año. La antiheroína tragicómica de Phoebe Waller-Bridge se enfrenta a su familia, y a sí misma, y a Dios, y a la fe ajena, en una segunda temporada que aborda Grandes Temas con tanta delicadeza de matiz como ligereza de tono.

Una actriz principal de drama: Jodie Comer

Hay que empezar a admitirlo de una vez: sin Phoebe Waller-Bridge como guionista, Killing Eve no ha sido lo mismo. Pero han seguido brillando las interpretaciones, en particular la de Comer como la cruel pero naíf asesina Villanelle.

Un actor principal de drama: Bob Odenkirk

Una temporada de Better call Saul tras otra, Odenkirk se ha demostrado como un actor capaz no solo del sarcasmo y la ironía, sino de rotundos golpes de circunspección. Jimmy sabe perfectamente que hoy, mañana y siempre traerá problemas a quienes le quieren. No puede evitarlo. Odenkirk refleja esa carga con cada músculo de su rostro y de su cuerpo

Una actriz principal de comedia: Natasha lyonne

La política de distribución de Netflix (toda la serie de una tacada) hace que sea más fácil experimentar con la narrativa. Los creadores saben que, probablemente, no vayas a ver el primer capítulo y esperar una semana a ver el siguiente, de modo que pueden arriesgarse a no dar todo masticado desde el principio. Así surgen personajes crecientemente fascinantes como Nadia Vulvokov, algo más que Lyonne haciendo de sí misma en entorno hipster. Una heroína fabulosa en una historia sobre muerte y regeneración, determinismo y redención.

Un actor principal de comedia: Bill Hader

En Barry, el propio Hader se ha construido un personaje a su medida. El de Barry Berkman, asesino profesional metido a actor, ha sido el papel que nos ha demostrado todo de lo que es capaz. La hilaridad, el pathos, el pequeño matiz, la catarsis terrorífica.

Una miniserie: ‘Heridas abiertas’

Hace ya un año que se estrenó, pero los votantes no deberían haberse olvidado todavía del fangoso, turbio, intenso verano que nos hizo pasar. Como el libro de Gillian Flynn en que se basaba, era menos un ¿quién lo hizo? que un estudio de personajes, lo que valió a Amy Adams, Patricia Clarkson o Eliza Scanlen para regalar composiciones de vértigo.

Una actriz principal de miniseries: Michelle Williams

El libro de Sam Wasson en que se basa Fosse/Verdon se llamaba Fosse, a secas. La serie de FX es, ya desde el título, un intento de echar abajo el mito del genio solitario masculino, de recordar que detrás del trabajo del mítico coreógrafo y cineasta Bob Fosse había mucha gente con talento. Principalmente una: la gran bailarina de Broadway Gwen Verdon. Williams ha brillado en todos los roles de Verdon, incluyendo el de bailarina; ya fue Sally Bowles en el revival de Cabaret del 2014.

Un actor principal de miniserie: Jared Harris

Ha tenido que suceder el fenómeno Chernobyl para que este actor sea conocido por su nombre y apellido. Como el científico Valeri Legásov, principal investigador del desastre de la central nuclear ucraniana, Harris ha exhibido su habitual intensidad contenida; su capacidad para transmitir mucha vida sin gestos artificiosos.