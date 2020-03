Empleados de Hachette se manifiestan contra la publicación de las memorias de Woody Allen

Varias docenas de empleados de una filial de Hachette en Nueva York protestaron brevemente el jueves frente a la sede de la editorial para protestar contra la próxima publicación de las memorias de Woody Allen, según la revista especializada 'Publishers Weekly'.

Esta acción frente a la sede de Grand Central Publishing se produce dos días después de que el periodista Ronan Farrow, hijo de Woody Allen, que se volvió muy crítico con su padre, denunció la próxima publicación de estas memorias.

"Esta tarde, los empleados de Grand Central Publishing salieron a protestar fuera de las oficinas de Hachette en Nueva York para denunciar la publicación de las memorias de Woody Allen", dijeron los empleados de la editorial en un correo citado por 'Publishers Weekly'. "Nos solidarizamos con Ronan Farrow, Dylan Farrow y las víctimas de agresión sexual", agregaron.

Ronan Farrow anunció el martes que ya no trabajaría con Hachette, cuya subsidiaria Little, Brown and Company publicó en octubre su libro sobre los entresijos del escándalo Harvey Weinstein, 'Catch and kill'.

Ronan Farrow ha defendido durante mucho tiempo a su hermana Dylan Farrow, hija adoptiva de Woody Allen, quien acusa al cineasta de haber abusado sexualmente de ella en 1992, cuando tenía siete años, acusaciones que Woody Allen siempre ha negado. Apoyado por su hermano y madre adoptiva Mia Farrow, Dylan Farrow renovó sus acusaciones tras el movimiento #MeToo a principios de 2018, que Woody Allen volvió a refutar.

Dylan Farrow dijo que estaba "increíblemente agradecida por la solidaridad mostrada hoy por los empleados de Hachette y Little Brown". "Gracias desde el fondo de mi corazón", agregó en Twitter.

Según Grand Central Publishing, 'Apropos of nothing', que se lanzará en los Estados Unidos el 7 de abril y en Francia el 29 de abril, es "una descripción completa de la vida de Woody Allen, tanto personal como profesional".